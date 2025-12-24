Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука и другие объекты оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 24 декабря нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам, включая завод синтетического каучука в Тульской области РФ. Также поражено место хранения безэкипажных катеров в Крыму и склад материально-технических средств в Луганской области.
Подразделения Сил обороны в ночь на 24 декабря поразили завод синтетического каучука, место хранения БЭК и другие объекты оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
В ночь на 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам. Так, в г. Ефремов Тульской области рф поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластичных взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства
По данным Генштаба, также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированного украинского Крыма. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника, поражен склад материально-технических средств полкового уровня (Должанск, ВОТ Луганской области). Кроме того, зафиксированы попадания по ряду объектов противовоздушной обороны и районам сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Результаты поражений уточняются
В Генштабе подчеркнули, что совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф и объектам военно-промышленного комплекса врага будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.
