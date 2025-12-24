Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука и другие объекты оккупантов - Генштаб

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
11:46 • 2602 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 3524 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 10408 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 27581 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 44620 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 59660 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 66790 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41091 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 50889 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22175 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.8м/с
62%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова24 декабря, 02:54 • 7298 просмотра
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01 • 6076 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 18442 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 10252 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 12390 просмотра
публикации
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 2576 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 59653 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 36653 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 66782 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 50884 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепропетровская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 10258 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 3364 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 31016 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 28366 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 31472 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
The Washington Post

Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука и другие объекты оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 24 декабря нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам, включая завод синтетического каучука в Тульской области РФ. Также поражено место хранения безэкипажных катеров в Крыму и склад материально-технических средств в Луганской области.

Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука и другие объекты оккупантов - Генштаб

Подразделения Сил обороны в ночь на 24 декабря поразили завод синтетического каучука, место хранения БЭК и другие объекты оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

В ночь на 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам. Так, в г. Ефремов Тульской области рф поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластичных взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства 

- говорится в сообщении.

Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф22.12.25, 15:08 • 39328 просмотров

По данным Генштаба, также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированного украинского Крыма. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника, поражен склад материально-технических средств полкового уровня (Должанск, ВОТ Луганской области). Кроме того, зафиксированы попадания по ряду объектов противовоздушной обороны и районам сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Результаты поражений уточняются 

- говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф и объектам военно-промышленного комплекса врага будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.

Перед подрывом подводной лодки в Новороссийске СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н: новые детали уникальной спецоперации23.12.25, 20:23 • 3524 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Крым
Украина