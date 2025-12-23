$42.150.10
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 10212 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 14387 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 23810 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 20279 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 25686 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15912 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17126 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22649 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38245 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Перед подрывом подводной лодки в Новороссийске СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н: новые детали уникальной спецоперации

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Служба безопасности Украины раскрыла детали подготовки к подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийск, включая выведение из строя самолета-разведчика Ил-38Н на авиабазе Ейск. Этот самолет, стоимостью $24 млн, был единственным в Черном море, способным обнаружить дрон "Sub Sea Baby", что обеспечило успешное поражение субмарины класса "Варшавянка".

Перед подрывом подводной лодки в Новороссийске СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н: новые детали уникальной спецоперации

Служба безопасности Украины раскрыла ранее неизвестные детали подготовки к подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета, который мог помешать поражению вражеской субмарины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, при подготовке к удару по подводной лодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск.

Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США 

- отметили в СБУ.

В Черном море россияне имели лишь одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели. Выведение этого противолодочного самолета из строя обеспечило успешное выполнение основной части спецоперации - подрыв субмарины класса "Варшавянка".

Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель. Обнародованные кадры успешной атаки на российский самолет наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, который существенно отличается от внутренних отчетов и публичных заявлений министерства обороны рф 

- подчеркнули в СБУ.

Напомним

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морскую "бавовну" в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" подорвали российский подводный корабль класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo).

Павел Башинский

Война в Украине