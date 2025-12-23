Перед подрывом подводной лодки в Новороссийске СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н: новые детали уникальной спецоперации

Служба безопасности Украины раскрыла ранее неизвестные детали подготовки к подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета, который мог помешать поражению вражеской субмарины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, при подготовке к удару по подводной лодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск.

Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США

В Черном море россияне имели лишь одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели. Выведение этого противолодочного самолета из строя обеспечило успешное выполнение основной части спецоперации - подрыв субмарины класса "Варшавянка".

Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель. Обнародованные кадры успешной атаки на российский самолет наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, который существенно отличается от внутренних отчетов и публичных заявлений министерства обороны рф