День украинского добровольца: история военного Николая Волохова

Киев • УНН

 • 3604 просмотра

Командир подразделения Terra Николай Волохов рассказал о своем боевом пути с 2014 года и переходе от пехоты к аэроразведке. Военный призвал присоединяться к Силам обороны и поблагодарил тыл за поддержку.

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца – день людей, которые сознательно решили взять в руки оружие и встать на защиту страны. Для многих из них этот выбор был непростым, но определяющим для всей дальнейшей жизни. Военный, командир подразделения "Терра" в 3-й ОШБр Николай Волохов с позывным "Абдула" рассказал журналистке УНН о своем пути от молодого выпускника университета до аэроразведчика и бойца, будучи добровольцем.

После окончания университета "Абдула" почти сразу оказался на фронте. Решение идти воевать принималось в то время, когда страна только начинала осознавать масштабы угрозы. Военный говорит, что долго не колебался, хотя и понимал, что этот выбор изменит жизнь.

Когда все началось в 2014 году, конечно, я думал и взвешивал. Но у меня было воспоминание еще с детства: мы смотрели новости, где показывали беженцев, и я спросил у отца, почему молодые мужчины тоже убегают. Он сказал, что и сам не знает. И этот разговор мне запомнился. Поэтому когда встал вопрос защиты страны, я понял: если ты молод, имеешь силы и не готов защищать свое, то какие у тебя шансы на будущее? Я защитил диплом и буквально сразу поехал на войну 

- говорит "Абдула".

Первый боевой опыт военный получил в 2014 году, когда присоединился к добровольческому подразделению. Тогда многие вещи были неорганизованными, а решения часто принимались прямо на месте. Даже выбор позывного происходил спонтанно.

Нам сказали: ребята, придумайте себе позывные, чтобы вас как-то зафиксировать. Мы стояли и долго думали, потому что казалось, что это очень серьезное решение. А один боец сказал: да не переживайте, мы их каждую неделю будем менять. Оказалось, что это не так и позывной, обычно, остается на всю жизнь. И хотя потом была возможность его изменить, я решил оставить тот, что выбрал тогда 

– подчеркивает военный.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году военный снова вернулся в армию. Говорит, что на этот раз решение было совсем другим по ощущениям. Если в 2014 году многие шли с определенным романтизмом, то теперь он четко понимал, что такое война.

Честно говоря, второй раз идти воевать я не хотел. Потому что уже знал, что это такое и насколько это тяжело. Но когда русские пошли на Киев, у меня даже не было процесса размышлений. Решение было принято еще в 2014 году. А еще мне начали звонить друзья, которые хотели присоединиться, но не имели опыта. И я понял, что моя миссия - собрать их и сделать все, чтобы они не погибли, обороняя Киев 

– вспоминает "Абдула".

За годы войны "Абдула" прошел путь от бойца пехоты до военного, который работает с современными технологиями. Сначала был разведчиком и выполнял задачи на передовой, а затем начал работать с дронами и корректировкой артиллерии. Именно технологии, говорит он, стали одним из факторов, изменивших ход войны.

Сначала мы ходили в разведку пешком -  смотрели позиции врага, делали засады, выполняли диверсионные задачи. Потом появились дроны, и мы начали корректировать артиллерию. Однажды двумя залпами удалось уничтожить почти батарею вражеской артиллерии. В тот момент стало понятно, что будущее войны, все же, за технологиями 

– говорит "Абдула".

Военный говорит, что добровольцы сыграли особую роль в первые месяцы войны. Именно они часто первыми реагировали на угрозу, когда ситуация была наиболее неопределенной. И от их количества зависело, сможет ли страна выдержать первый удар.

Когда ты идешь добровольцем, ты идешь в полную неизвестность. Никто не знает, что будет завтра. Мы тогда думали: если проживем три дня боев в Киеве, то это уже будет большой результат. Но именно то, что тысячи людей тогда взяли оружие -  показало врагу, что их план блицкрига не сработает 

– подчеркивает военный.

Сегодня добровольцев на фронте меньше, чем в начале полномасштабной войны, признает военный. Это естественно для затяжного конфликта, ведь общество устает, а люди стремятся к предсказуемости. Однако, мотивированные бойцы все равно приходят, причем разных возрастных категорий, говорит военный.

Конечно, добровольцев стало меньше, чем на старте. Но они есть. И это люди, которые осознанно принимают решения. Многих пугает неопределенность - никто не знает, сколько еще продлится война. Но те, кто все же приходит добровольно, действительно очень сильные люди 

- рассказал "Абдула".

В День украинского добровольца военный говорит, что прежде всего думает о побратимах, с которыми прошел этот путь. Для него это не просто дата в календаре, а повод вспомнить людей, которые сделали свой выбор в самый сложный момент.

В этот день я позвоню своим друзьям, с которыми мы вместе пошли еще в 2014 году. Скажу им, что очень уважаю их за то решение. Потому что именно благодаря таким людям Украина до сих пор является Украиной. И русские уже четвертый год не могут нас сломать 

- говорит военный.

Он говорит, что  помогать фронту можно по-разному, и не только непосредственно на передовой. 

Если есть внутреннее желание, возможность и силы присоединяться к подразделениям Сил обороны - стоит это делать. В частности, приглашаю в третий армейский корпус. У нас очень много разных специальностей -  связанных и с военной работой, и с технологиями, и с планированием, и с обеспечением. А те люди, которые добровольно помогают фронту, даже не будучи военными, тоже в определенном смысле добровольцы. Так что сегодня, в определенном смысле, и их праздник 

- говорит военный.

Кроме того, "Абдула" искренне поблагодарил всех тех людей, которые поддерживают военных в тылу.

Я очень всем благодарен, кто поддерживает, очень всем благодарен, кто донатит. Очень всем благодарен, кто работает на предприятиях, которые связаны с обеспечением армии. И просто людям, которые, знаете, комментарии пишут, присылают там фотографии, или  рисуночки  детьми нарисованные 

- подытоживает "Абдула".

Алла Киосак

