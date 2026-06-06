Украина официально извинилась перед Грецией за морской беспилотник
Киев • УНН
Украина извинилась перед Грецией за морской дрон, найденный у острова Лефкада. МИД назвал инцидент следствием продолжающейся российской агрессии.
Украина приносит свои извинения за инцидент с морским беспилотником, найденным вблизи греческого острова Лефкада. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого, сообщает УНН.
Детали
По его словам, инцидент стал результатом обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.
Украинская сторона выражает свою благодарность Греции и греческому народу за их непоколебимую поддержку нашей страны с первых дней полномасштабного вторжения россии. Украина высоко ценит свои дружеские отношения с Грецией
Он подчеркнул, что поскольку современные вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности, и деятельность российского "теневого флота" вызывают общую обеспокоенность как Греции, так и Украины, Украина подчеркивает свою приверженность нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности, отмечая свою заинтересованность в предотвращении подобных случаев в будущем.
Украинская сторона убеждена, что этот инцидент, как и подобные случаи в других регионах, демонстрирует, что продолжающаяся агрессия россии против Украины представляет угрозу не только для нашей страны, но и для соседних дружественных государств, Европы и мира в целом
Он добавил, что Украина, как и Греция, остается приверженной дальнейшему углублению дружеских отношений между нашими двумя странами и развитию конструктивного диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
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Контекст
7 мая возле острова Лефкада рыбак обнаружил в прибрежной пещере морской дрон, после чего отбуксировал его в порт. Вскоре беспилотник перевели на военно-морскую базу, а взрывчатку, которую он мог перевозить, уничтожили.
После этого инцидента глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе судоходству из-за морского дрона у своих берегов. Кроме того, потребовал, чтобы Украина извинилась перед Грецией за инцидент.
3 июня Греция официально вручила Украине ноту протеста из-за украинского морского дрона, который в мае обнаружили вблизи острова Лефкада.
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