Греция передала Украине больше артиллерии, чем считалось ранее

Украина получила от Греции значительно больше артиллерийских систем, чем сообщалось ранее. Как пишет Defense Express, в отчете Греции в Реестр обычных вооружений ООН за 2025 год указана передача Чехии 66 самоходных артиллерийских установок M110A2 калибра 203 мм, 68 прицепных орудий M114 калибра 155 мм и 56 гаубиц M101 калибра 105 мм. Вероятно, эта техника была предназначена для последующей передачи Украине, пишет УНН.

Детали

Ранее сообщалось о возможной поставке Украине 60 САУ M110A2, однако новые данные свидетельствуют о передаче как минимум 66 таких установок. Это почти половина всего парка M110A2, находившегося на вооружении Греции. По данным издания, эти артсистемы уже используются украинскими военными на фронте.

Передали также десятки прицепных орудий

Отчет также показал, что Украина могла получить значительно больше 155-мм орудий M114, чем считалось ранее. Если до этого сообщалось о передаче около 70 единиц в 2022-2024 годах, то еще 68 орудий были переданы в 2025 году, что увеличивает общее количество до 138 единиц.

Кроме того, впервые появилась информация о передаче 56 гаубиц M101 калибра 105 мм. Ранее о поставках этих систем из Греции не сообщалось. Defense Express отмечает, что из-за небольшой дальности стрельбы такие орудия сейчас преимущественно используются для обучения украинских военных.

