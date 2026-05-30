29 мая, 14:16 • 40978 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 53854 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 40302 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 42700 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 58908 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 66688 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 67838 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90083 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 70920 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49940 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Греция передала Украине больше артиллерии, чем считалось ранее

Киев • УНН

 • 3072 просмотра

Греция передала Украине 66 САУ M110A2, 68 орудий M114 и 56 гаубиц M101. Объемы поставок артиллерии значительно превысили предыдущие официальные отчеты.

Греция передала Украине больше артиллерии, чем считалось ранее

Украина получила от Греции значительно больше артиллерийских систем, чем сообщалось ранее. Как пишет Defense Express, в отчете Греции в Реестр обычных вооружений ООН за 2025 год указана передача Чехии 66 самоходных артиллерийских установок M110A2 калибра 203 мм, 68 прицепных орудий M114 калибра 155 мм и 56 гаубиц M101 калибра 105 мм. Вероятно, эта техника была предназначена для последующей передачи Украине, пишет УНН.

Детали

Ранее сообщалось о возможной поставке Украине 60 САУ M110A2, однако новые данные свидетельствуют о передаче как минимум 66 таких установок. Это почти половина всего парка M110A2, находившегося на вооружении Греции. По данным издания, эти артсистемы уже используются украинскими военными на фронте.

Передали также десятки прицепных орудий

Отчет также показал, что Украина могла получить значительно больше 155-мм орудий M114, чем считалось ранее. Если до этого сообщалось о передаче около 70 единиц в 2022-2024 годах, то еще 68 орудий были переданы в 2025 году, что увеличивает общее количество до 138 единиц.

Кроме того, впервые появилась информация о передаче 56 гаубиц M101 калибра 105 мм. Ранее о поставках этих систем из Греции не сообщалось. Defense Express отмечает, что из-за небольшой дальности стрельбы такие орудия сейчас преимущественно используются для обучения украинских военных.

Степан Гафтко

