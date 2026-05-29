В Defense Express предположили, что немецкие САУ RCH 155 уже могут использоваться в Украине

Киев • УНН

 • 2586 просмотра

GDLS назвала артиллерийский модуль RCH 155 проверенным в бою решением. Это свидетельствует о вероятном использовании 54 заказанных Украиной установок на фронте.

Немецкие самоходные артиллерийские установки RCH 155, которые ранее были заказаны для Украины, вероятно, уже находятся на вооружении Сил обороны. На такую возможность обратило внимание издание Defense Express после презентации новой канадской САУ GRIZZLY LAV SPH на выставке CANSEC 2026, пишет УНН.

Детали

Компания General Dynamics Land Systems Canada представила 155-мм колесную САУ GRIZZLY LAV SPH, созданную на базе бронемашины семейства LAV с колесной формулой 10x10. Артиллерийский модуль для новой установки разработала компания KNDS, и именно он лежит в основе немецкой RCH 155.

В презентационных материалах GDLS назвала этот модуль "проверенным в бою решением". В Defense Express отмечают, что это может свидетельствовать о боевом применении RCH 155 в Украине, ведь других известных случаев использования этой системы в реальных боевых условиях не было.

Украина должна получить 54 установки

В издании напомнили, что Украина заказала 54 САУ RCH 155 на шасси Boxer еще в 2022 году, а первый образец формально передали в начале 2025 года. Хотя официального подтверждения боевого использования этих установок нет, авторы материала считают, что упоминание о "боевом опыте" может быть косвенным свидетельством их появления на фронте.

Кроме Украины, RCH 155 также заказали Германия и Великобритания. Немецкая армия планирует получить 84 такие установки, а британская – 72. В то же время для Канады предлагается собственная версия системы на шасси местного производства.

