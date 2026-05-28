Компания RSI Europe из Литвы выполнила рекордный контракт на FPV-дроны для Украины
Киев • УНН
Литовская RSI Europe передала Украине 9500 FPV-дронов Shpak трех модификаций. Контракт позволил компании втрое увеличить свои производственные мощности.
Литовская оборонная компания RSI Europe завершила выполнение крупнейшего в своей истории контракта на поставку FPV-дронов семейства Shpak, большинство из которых получила Украина. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на AeroTime, пишет УНН.
Детали
Речь идет о трехстороннем соглашении между RSI Europe, неназванным торговым партнером и правительством страны-заказчика. Контракт был заключен в прошлом году, а выполнен за шесть месяцев. В общей сложности компания поставила 9500 FPV-дронов в различных модификациях, а также системы дистанционной инициации взрыва RISE-1. Часть беспилотников передали армии страны-покупателя для обучения, однако основное количество отправилось в Украину.
Западные производители оружия выстраиваются в очередь, чтобы протестировать свои технологии на войне в Украине - СМИ28.05.26, 00:55 • 12548 просмотров
В рамках соглашения поставлялись три версии Shpak. Среди них – модель Shpak FH с технологией ППРЧ для повышенной устойчивости к РЭБ, оптоволоконный Shpak FO и версия с тепловизионной камерой для ночных операций. По данным компании, дроны могут нести до 5 кг нагрузки, летать на расстояние более 20 км и развивать скорость до 150 км/ч.
В Defense Express отмечают, что этот контракт позволил RSI Europe втрое нарастить производственные мощности – с 40 тысяч до 120 тысяч дронов в год. Компания также адаптировала свои беспилотники под требования американского NDAA и заключила партнерство с американской WGS Systems. RSI Europe была создана в 2022 году после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, а первые дроны Shpak Киев получил еще в 2024 году.
Z-каналы жалуются, что Украина начала доставлять дроны в тыл РФ на воздушных шарах, которые не глушит РЭБ28.05.26, 00:17 • 12834 просмотра