Компания RSI Europe из Литвы выполнила рекордный контракт на FPV-дроны для Украины

$44.300.0251.540.03
ukenru
08:15 • 1740 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Эксклюзив
08:06 • 4946 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
07:38 • 10520 просмотра
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»Photo
05:08 • 12520 просмотра
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
27 мая, 19:00 • 26246 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 44170 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 43412 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 37611 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 57922 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
27 мая, 12:33 • 27071 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
7.4м/с
61%
746мм
Популярные новости
Пустыня Атакама превращается в центр хранения «зеленой» энергии27 мая, 23:56 • 17001 просмотра
Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования28 мая, 01:17 • 10115 просмотра
ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»Video28 мая, 02:15 • 8156 просмотра
Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронтеPhoto04:02 • 10667 просмотра
Что празднуют 28 мая в Украине и мире04:15 • 5570 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 57922 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 57657 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 50703 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 43335 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 65851 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Андрей Пышный
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 65851 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 47595 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 63188 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 76064 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 77032 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Компания RSI Europe из Литвы выполнила рекордный контракт на FPV-дроны для Украины

Киев • УНН

 • 2694 просмотра

Литовская RSI Europe передала Украине 9500 FPV-дронов Shpak трех модификаций. Контракт позволил компании втрое увеличить свои производственные мощности.

Компания RSI Europe из Литвы выполнила рекордный контракт на FPV-дроны для Украины

Литовская оборонная компания RSI Europe завершила выполнение крупнейшего в своей истории контракта на поставку FPV-дронов семейства Shpak, большинство из которых получила Украина. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на AeroTime, пишет УНН.

Детали

Речь идет о трехстороннем соглашении между RSI Europe, неназванным торговым партнером и правительством страны-заказчика. Контракт был заключен в прошлом году, а выполнен за шесть месяцев. В общей сложности компания поставила 9500 FPV-дронов в различных модификациях, а также системы дистанционной инициации взрыва RISE-1. Часть беспилотников передали армии страны-покупателя для обучения, однако основное количество отправилось в Украину.

Западные производители оружия выстраиваются в очередь, чтобы протестировать свои технологии на войне в Украине - СМИ28.05.26, 00:55 • 12548 просмотров

В рамках соглашения поставлялись три версии Shpak. Среди них – модель Shpak FH с технологией ППРЧ для повышенной устойчивости к РЭБ, оптоволоконный Shpak FO и версия с тепловизионной камерой для ночных операций. По данным компании, дроны могут нести до 5 кг нагрузки, летать на расстояние более 20 км и развивать скорость до 150 км/ч.

В Defense Express отмечают, что этот контракт позволил RSI Europe втрое нарастить производственные мощности – с 40 тысяч до 120 тысяч дронов в год. Компания также адаптировала свои беспилотники под требования американского NDAA и заключила партнерство с американской WGS Systems. RSI Europe была создана в 2022 году после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, а первые дроны Shpak Киев получил еще в 2024 году.

Z-каналы жалуются, что Украина начала доставлять дроны в тыл РФ на воздушных шарах, которые не глушит РЭБ28.05.26, 00:17 • 12834 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Литва
Украина