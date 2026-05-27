Зеленский во время встречи передал конгрессменам США запрос на антибаллистические ракеты
Киев • УНН
Зеленский передал конгрессменам США запрос на антибаллистические ракеты во время встречи в Киеве. Также обсудили санкции против рф и мирные переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече в Киеве с американскими конгрессменами Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, усиление ПВО и санкционное давление на россию. Об этом Зеленский написал в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам президента, Украина испытывает "значительную потребность в антибаллистических ракетах" из-за постоянных российских атак.
Я направил в Белый дом и Конгресс США письмо о потребностях Украины в таких ракетах. И сегодня также лично передал это письмо конгрессменам. Рассчитываем на своевременную поддержку
Президент также проинформировал американских политиков о ситуации на фронте и украинских дальнобойных ударах.
Партнеры четко видят, что россия несет огромные потери. Важно не допустить ослабления санкций против рф
Отдельно стороны обсудили сотрудничество с США по заключению Drone Deal.
Зеленский добавил, что во время встречи поднималась и тема мирных переговоров.
Не должно быть паузы в дипломатии и нужно активизировать переговоры. Весь мир нуждается в мире
