Зеленский во время встречи передал конгрессменам США запрос на антибаллистические ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече в Киеве с американскими конгрессменами Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, усиление ПВО и санкционное давление на россию. Об этом Зеленский написал в Telegram, пишет УНН.

По словам президента, Украина испытывает "значительную потребность в антибаллистических ракетах" из-за постоянных российских атак.

Я направил в Белый дом и Конгресс США письмо о потребностях Украины в таких ракетах. И сегодня также лично передал это письмо конгрессменам. Рассчитываем на своевременную поддержку

Президент также проинформировал американских политиков о ситуации на фронте и украинских дальнобойных ударах.

Партнеры четко видят, что россия несет огромные потери. Важно не допустить ослабления санкций против рф

Отдельно стороны обсудили сотрудничество с США по заключению Drone Deal.

Зеленский добавил, что во время встречи поднималась и тема мирных переговоров.

Не должно быть паузы в дипломатии и нужно активизировать переговоры. Весь мир нуждается в мире