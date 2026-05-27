В Украине предлагают ввести "перерыв в работе" для психологической разгрузки работников
Киев • УНН
В Раде зарегистрировали законопроект №15281 о перерывах для психологической разгрузки работников. Автором инициативы стал нардеп Сергей Гривко.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение "перерыва в работе" для психологической разгрузки работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15281.
Детали
Законопроект "О внесении изменения в Кодекс законов о труде Украины относительно введения перерыва для психологической разгрузки работников" был зарегистрирован сегодня, 27 мая, нардепом Сергеем Гривко.
На данный момент текст документа отсутствует на сайте парламента.
Напомним
В Украине запускают программу стажировки для людей 50+ под названием "Опыт имеет значение", которая должна помочь украинцам вернуться на рынок труда.