АТЕШ сообщил о массированной атаке дронов на оккупированные территории Украины
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ сообщили о массированной атаке БПЛА на оккупированные города в ночь на 28 мая. Взрывы зафиксированы в Донецке, Луганске и Мариуполе.
Партизанское движение АТЕШ заявило о масштабной атаке беспилотников на временно оккупированные территории Украины в ночь на 28 мая.
Детали
По данным агентов и очевидцев, взрывы и работа российской ПВО фиксировались в Луганске, Донецке, Мариуполе, Мелитополе и Алчевске. В АТЕШ заявили, что "еще один заход на нефтебазу" мог произойти в Луганске, где работала российская противовоздушная оборона.
Также партизаны сообщили о "рое украинских БПЛА" над Мелитополем в направлении Бердянска. Около полуночи в Мариуполе прогремел сильный взрыв, после чего оккупанты начали глушить связь в городе.
Дроны уже в Мариуполе. Оккупанты пытаются сбить
В Донецке, по словам агентов движения, прогремела серия мощных взрывов.
Полтора десятка дронов над Донецком
Также в АТЕШ заявили о прилетах в Ворошиловском и Ленинском районах города, а один из агентов описал удар на востоке Донецка как "очень сильный". Сообщалось также о взрыве в Алчевске Луганской области.
