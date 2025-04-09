9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
На временно оккупированные территории прибыла съемочная группа из рф, чтобы создать иллюзию спокойствия. Они показывают постановочные сцены восстановления, игнорируя бомбардировки и разрушения.
Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.
В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.
Оккупационный чиновник из Луганска, занимавший должности в "лнр", подозревается в добровольной работе на оккупантов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.
27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.
россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.
В оккупированном Луганске ликвидирован Джейхун Саламов, совладелец кафе "Кавказ", занимавшийся вербовкой в отряды "Ахмат". Кафе использовалось для совещаний российских военных и сбора лояльных к режиму лиц.
Согласно опросу Центра Разумкова, 78% украинцев не готовы к выводу войск из четырех областей ради мира. Большинство также против закрепления безъядерного статуса.
В большинстве регионов Украины 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, температура +3. .+5°C. На востоке и юго-востоке местами небольшой мокрый снег и дождь, температура +4..+7°C.
14 марта в Украине будет теплая и спокойная погода, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +23°C. Осадки прогнозируются только в западных регионах.
7 марта в Украине ожидается теплая и ясная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +13°C до +20°C, теплее всего будет на юге страны.
На временно оккупированных территориях украинские аграрии должны пройти подтверждение своей деятельности по российским стандартам. Из 1021 предприятия Луганщины лишь 175 получили такой статус, остальные "национализированы" или в процессе.
На временно оккупированных территориях участников «движений» принуждают к труду. Кроме того, их используют в пропагандистских «гуманитарных миссиях» и активно навязывают им российские нарративы.
В Украине 2 марта ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура будет колебаться от -5°C на востоке до +8°C на западе, с самыми теплыми показателями в центральных регионах.
Правительство утвердило новый порядок предоставления отсрочки от мобилизации для гражданских, прошедших российский плен. Для получения отсрочки необходима выписка из Единого реестра лиц, лишенных личной свободы.
Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.
Циклон Reiner с атмосферным фронтом принесет осадки на запад Украины 28 февраля. На востоке ожидаются морозы до -15°C, в остальных регионах температура будет умеренной, с осадками на западе.
Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении и реконструкции в 524 млрд долларов США до 2034 года. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспорту и энергетике, с прямыми убытками в 176 млрд долларов.
В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.
DeepState сообщает о продвижении российских войск в Белогоровке Луганской области. Поселок перешел в «серую зону», также зафиксировано продвижение врага возле Макеевки и Очеретоватого.
Вражеская пропаганда распространяет фейки о восстановлении Луганского аэропорта и гостиницы «Луганск». На самом деле аэропорт остается разрушенным с 2014 года, а обещания оккупантов не имеют реальной основы.
россия не отказывается от планов захвата Донецкой области, но меняет тактику из-за ограниченных ресурсов. Враг уменьшил использование бронетехники и делает ставку на пехоту и беспилотники.
19 февраля в Украине ожидается облачная погода с локальными осадками на севере и западе. Температура будет колебаться от -7° на востоке до +2°C на юге, с возможным гололедом.
На Киевщине задержали руководителя отделения колонии, который передавал фсб информацию о бывших заключенных в ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.
В Украине с начала войны открылось 763 759 новых ФЛП, закрылось - 684 995. Самые популярные сферы - розничная торговля и ИТ, а доля женщин-предпринимателей выросла до 61%.
На Покровском направлении впервые уничтожена российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Это модернизированная версия ТОС-1, которых в России насчитывается всего несколько десятков единиц.
Бывший народный депутат IV созыва и его сыновья переоформили бизнес по законодательству РФ на оккупированных территориях Луганщины. Одному из сыновей уже сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.
В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура будет колебаться от -5°C ночью до +2°C днем в Мелитополе, который станет самым теплым городом.