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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29384 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине 9 апреля: ожидается от +2°C до +9°C, переменная облачность, местами осадки

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Общество • 9 апреля, 04:41 • 6768 просмотра

роспропаганда снимает тревел-шоу на Донбассе, чтобы показать "мирную жизнь"

На временно оккупированные территории прибыла съемочная группа из рф, чтобы создать иллюзию спокойствия. Они показывают постановочные сцены восстановления, игнорируя бомбардировки и разрушения.

Война • 9 апреля, 00:22 • 4596 просмотра

Погода в Украине на 2 апреля: будет преобладать переменная облачность и дожди

Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.

Киев • 2 апреля, 05:03 • 18195 просмотра

1 апреля в Украине: ожидается облачность и дожди в большинстве регионов

В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.

Общество • 1 апреля, 04:39 • 34281 просмотра

Оккупационному "министру лнр" сообщено о подозрении: в чем его обвиняют

Оккупационный чиновник из Луганска, занимавший должности в "лнр", подозревается в добровольной работе на оккупантов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Война • 31 марта, 16:39 • 40250 просмотра

Погода в Украине 28 марта: ожидается тепло, но возможны дожди в некоторых регионах

28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.

Общество • 28 марта, 06:10 • 47275 просмотра

Погода в Украине 27 марта: Тепло, облачно с прояснениями и без сильных дождей

27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.

Общество • 27 марта, 05:36 • 51885 просмотра

россия стремится затянуть мирные переговоры, чтобы укрепить свои позиции - СМИ

россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.

Война • 24 марта, 16:27 • 19079 просмотра

В оккупированном Луганске ликвидирован пособник "Ахмата" - "АТЕШ"

В оккупированном Луганске ликвидирован Джейхун Саламов, совладелец кафе "Кавказ", занимавшийся вербовкой в отряды "Ахмат". Кафе использовалось для совещаний российских военных и сбора лояльных к режиму лиц.

Война • 22 марта, 12:37 • 17248 просмотра

Большинство украинцев против уступок рф, даже ради мира – опрос

Согласно опросу Центра Разумкова, 78% украинцев не готовы к выводу войск из четырех областей ради мира. Большинство также против закрепления безъядерного статуса.

Общество • 20 марта, 13:14 • 22269 просмотра

18 марта в Украине: будет облачно, без существенных осадков, но местами мокрый снег

В большинстве регионов Украины 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, температура +3. .+5°C. На востоке и юго-востоке местами небольшой мокрый снег и дождь, температура +4..+7°C.

Общество • 18 марта, 05:57 • 17328 просмотра

В Украине 14 марта ожидается теплая погода: от +14°C до +23°C

14 марта в Украине будет теплая и спокойная погода, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +23°C. Осадки прогнозируются только в западных регионах.

Общество • 14 марта, 05:58 • 22400 просмотра

Весеннее тепло до +20°C: где в Украине будет теплее всего 7 марта

7 марта в Украине ожидается теплая и ясная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +13°C до +20°C, теплее всего будет на юге страны.

Общество • 7 марта, 05:44 • 18396 просмотра

Оккупанты заставляют аграриев на ТОТ переоформлять документы по российскому образцу - ЦНС

На временно оккупированных территориях украинские аграрии должны пройти подтверждение своей деятельности по российским стандартам. Из 1021 предприятия Луганщины лишь 175 получили такой статус, остальные "национализированы" или в процессе.

Война • 3 марта, 22:14 • 43363 просмотра

Десятки тысяч школьников на оккупированной Луганщине уже в рядах «юнармии» и «движения первых» рф - ЦНС

На временно оккупированных территориях участников «движений» принуждают к труду. Кроме того, их используют в пропагандистских «гуманитарных миссиях» и активно навязывают им российские нарративы.

Общество • 3 марта, 05:47 • 39550 просмотра

Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и резкие перепады температуры

В Украине 2 марта ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура будет колебаться от -5°C на востоке до +8°C на западе, с самыми теплыми показателями в центральных регионах.

Киев • 2 марта, 06:04 • 44958 просмотра

Украинцы, прошедшие плен, получили право на отсрочку от мобилизации: Кабмин урегулировал вопрос

Правительство утвердило новый порядок предоставления отсрочки от мобилизации для гражданских, прошедших российский плен. Для получения отсрочки необходима выписка из Единого реестра лиц, лишенных личной свободы.

Общество • 28 февраля, 14:36 • 25943 просмотра

На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет

Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.

Общество • 28 февраля, 13:31 • 23839 просмотра

Зима завершится циклоном Reiner: какую погоду ожидать

Циклон Reiner с атмосферным фронтом принесет осадки на запад Украины 28 февраля. На востоке ожидаются морозы до -15°C, в остальных регионах температура будет умеренной, с осадками на западе.

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Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении и реконструкции в 524 млрд долларов США до 2034 года. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспорту и энергетике, с прямыми убытками в 176 млрд долларов.

Война • 25 февраля, 10:21 • 106743 просмотра

Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.

Общество • 25 февраля, 06:06 • 34195 просмотра

DeepState: оккупанты продвинулись в Белогоровке на Луганщине - поселок в "серой зоне"

DeepState сообщает о продвижении российских войск в Белогоровке Луганской области. Поселок перешел в «серую зону», также зафиксировано продвижение врага возле Макеевки и Очеретоватого.

Война • 24 февраля, 02:26 • 24356 просмотра

Фейковое «возрождение»: почему оккупанты врут о Луганском аэропорте

Вражеская пропаганда распространяет фейки о восстановлении Луганского аэропорта и гостиницы «Луганск». На самом деле аэропорт остается разрушенным с 2014 года, а обещания оккупантов не имеют реальной основы.

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Оккупанты не отказались от намерений захватить Донецкую область - спикер ОСУВ "Хортица"

россия не отказывается от планов захвата Донецкой области, но меняет тактику из-за ограниченных ресурсов. Враг уменьшил использование бронетехники и делает ставку на пехоту и беспилотники.

Война • 20 февраля, 10:03 • 31230 просмотра

Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут

19 февраля в Украине ожидается облачная погода с локальными осадками на севере и западе. Температура будет колебаться от -7° на востоке до +2°C на юге, с возможным гололедом.

Общество • 19 февраля, 05:44 • 45349 просмотра

На Киевщине задержали агента рф, который передавал россиянам данные о заключенных военных

На Киевщине задержали руководителя отделения колонии, который передавал фсб информацию о бывших заключенных в ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война • 18 февраля, 08:29 • 30314 просмотра

Как повлияли на малый и средний бизнес 3 года войны: тренды среди ФЛП

В Украине с начала войны открылось 763 759 новых ФЛП, закрылось - 684 995. Самые популярные сферы - розничная торговля и ИТ, а доля женщин-предпринимателей выросла до 61%.

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Оккупанты впервые потеряли редкую ТОС-2 «Тосочку» на поле боя

На Покровском направлении впервые уничтожена российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Это модернизированная версия ТОС-1, которых в России насчитывается всего несколько десятков единиц.

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Экс-нардеп и его сыновья переоформили бизнес на оккупированных территориях и платили налоги в бюджет рф - Нацполиция

Бывший народный депутат IV созыва и его сыновья переоформили бизнес по законодательству РФ на оккупированных территориях Луганщины. Одному из сыновей уже сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.

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Погода в Украине: где сегодня будет теплее всего и чего ждать в разных регионах

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура будет колебаться от -5°C ночью до +2°C днем в Мелитополе, который станет самым теплым городом.

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