Украинские военные поразили место запуска БПЛА и склады армии рф — куда «прилетело»

В Генеральном штабе заявили о поражении места запуска БпЛА и ряда важных объектов обеспечения российской армии, передаёт УНН.

Детали

26 сентября и в ночь на 27 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российской армии.

По данным Генштаба, в Донецке Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.

Поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА является одним из приоритетных направлений боевой работы Сил обороны Украины. Такие объекты систематически поражаются для снижения способности российской армии применять ударные беспилотные системы - говорится в сообщении.

Также в Крепенском и Луганске Луганской области поражены два склада боеприпасов.

Кроме того, в Ровеньках Луганской области поражён склад материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области – склад горюче-смазочных материалов.

Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается, резюмировали в Генштабе.

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