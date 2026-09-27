Украинские военные поразили место запуска БПЛА и склады армии рф — куда «прилетело»
Киев • УНН
Украинские военные поразили в Донецке объект запуска ударных БПЛА. Также уничтожены склады боеприпасов, топлива и материального обеспечения.
В Генеральном штабе заявили о поражении места запуска БпЛА и ряда важных объектов обеспечения российской армии, передаёт УНН.
Детали
26 сентября и в ночь на 27 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российской армии.
По данным Генштаба, в Донецке Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.
Поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА является одним из приоритетных направлений боевой работы Сил обороны Украины. Такие объекты систематически поражаются для снижения способности российской армии применять ударные беспилотные системы
Также в Крепенском и Луганске Луганской области поражены два склада боеприпасов.
Кроме того, в Ровеньках Луганской области поражён склад материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области – склад горюче-смазочных материалов.
Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается, резюмировали в Генштабе.
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