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Українські військові уразили місце запуску БпЛА та склади армії рф - куди "прилетіло"

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Українські військові уразили в Донецьку об’єкт запуску ударних БпЛА. Також знищено склади боєприпасів, пального та забезпечення.

Українські військові уразили місце запуску БпЛА та склади армії рф - куди "прилетіло"

У Генеральному штабі заявили про ураження місця запуску БпЛА та низки важливих об’єктів забезпечення російської армії, передає УНН.

Деталі

26 вересня та в ніч на 27 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

За даними Генштабу, у Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи 

- йдеться у повідомленні.

Також у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.

Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, резюмували у Генштабі.

У Генштабі розкрили втрати окупантів за добу - скільки "відмінусували" військових та техніки27.09.26, 09:34 • 11169 переглядiв

Антоніна Туманова

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