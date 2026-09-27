Українські військові уразили місце запуску БпЛА та склади армії рф - куди "прилетіло"
Київ • УНН
Українські військові уразили в Донецьку об’єкт запуску ударних БпЛА. Також знищено склади боєприпасів, пального та забезпечення.
У Генеральному штабі заявили про ураження місця запуску БпЛА та низки важливих об’єктів забезпечення російської армії, передає УНН.
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26 вересня та в ніч на 27 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
За даними Генштабу, у Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи
Також у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.
Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, резюмували у Генштабі.
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