У росії ведмеді вбили щонайменше 20 людей за рік, лише в одному регіоні – 7 за місяць

$44.9751.12
ukenru
00:55 • 3328 перегляди
Rheinmetall поставив Україні мільйони боєприпасів за час війни: про яку саме зброю йде мова
23:56 • 6024 перегляди
В Україні зафіксували випадки смертельно небезпечного ботулізму після "ін'єкцій краси"
22:55 • 7324 перегляди
лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"Video
21:56 • 9942 перегляди
росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України
20:55 • 13655 перегляди
Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів
20:16 • 14520 перегляди
Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі
26 вересня, 18:01 • 13642 перегляди
путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський
26 вересня, 12:12 • 30686 перегляди
"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці
26 вересня, 10:30 • 32806 перегляди
Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
26 вересня, 10:23 • 24261 перегляди
Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матчVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0.8м/с
71%
755мм
Популярнi новини
Трамп закликав Зеленського та путіна домовитися про завершення війни 26 вересня, 15:57 • 8460 перегляди
Компанію Apple зобовʼязали виплатити рекордні $5,7 млрд у справі про патент на технологію тактильного відгуку 26 вересня, 16:20 • 3764 перегляди
Як закладам освіти працювати під час відключень світла - у МОН дали рекомендації26 вересня, 16:42 • 10534 перегляди
Макрон не виключив можливості повернення на пост президента Франції26 вересня, 17:30 • 5660 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри21:05 • 4916 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 39184 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 55017 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 60972 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 53072 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 49255 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto00:07 • 1164 перегляди
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька23:06 • 1650 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo22:06 • 2382 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри21:05 • 4942 перегляди
Марго Роббі таємно змінила своє ім'я26 вересня, 12:00 • 20665 перегляди
Актуальне
Су-57
Техніка
The New York Times
Шахед-136
Опалення

У росії ведмеді вбили щонайменше 20 людей за рік, лише в одному регіоні – 7 за місяць

Київ • УНН

 • 358 перегляди

В рф ведмеді вбили щонайменше 20 людей у 11 регіонах. У Красноярському краї за вересень загинули семеро людей.

У росії ведмеді вбили щонайменше 20 людей за рік, лише в одному регіоні – 7 за місяць

У росії зростає кількість смертельних нападів ведмедів на людей – від початку року хижаки вбили щонайменше 20 людей у 11 регіонах країни. Лише у Красноярському краї протягом вересня жертвами ведмедів стали 7 людей, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Останній випадок стався у селі Вознесенка, де ведмідь напав на 51-річну жінку біля її будинку. Хижак намагався пробратися до загону з домашніми тваринами, а коли жінка вийшла на подвір'я – атакував її. Ведмедя згодом застрелив сусід.

Експерти пов'язують збільшення кількості нападів із нестачею їжі через ранню та суху весну, а також із харчовими відходами поблизу населених пунктів, які приваблюють тварин.

Популяція ведмедів зросла більш ніж удвічі

За даними Reuters, у росії зараз налічується близько 308 тисяч бурих ведмедів проти приблизно 130 тисяч у 1990 році. У Красноярському краї їхня популяція збільшилася у 2,5 раза і перевищила 26 тисяч особин.

Лише цього року жителі регіону понад 120 разів повідомляли про появу ведмедів у населених пунктах.

Після серії смертей російські слідчі порушили кримінальну справу проти місцевого міністерства охорони навколишнього середовища. Посадовців підозрюють у тому, що вони не вжили достатніх заходів для контролю чисельності хижаків та запобігання їхній появі біля людей.

У США голодні ведмеді забрідають у будинки та крамниці рекордною кількістю29.08.26, 16:57 • 6822 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Село
Тварини
Reuters