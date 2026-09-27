У росії ведмеді вбили щонайменше 20 людей за рік, лише в одному регіоні – 7 за місяць

У росії зростає кількість смертельних нападів ведмедів на людей – від початку року хижаки вбили щонайменше 20 людей у 11 регіонах країни. Лише у Красноярському краї протягом вересня жертвами ведмедів стали 7 людей, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Останній випадок стався у селі Вознесенка, де ведмідь напав на 51-річну жінку біля її будинку. Хижак намагався пробратися до загону з домашніми тваринами, а коли жінка вийшла на подвір'я – атакував її. Ведмедя згодом застрелив сусід.

Експерти пов'язують збільшення кількості нападів із нестачею їжі через ранню та суху весну, а також із харчовими відходами поблизу населених пунктів, які приваблюють тварин.

Популяція ведмедів зросла більш ніж удвічі

За даними Reuters, у росії зараз налічується близько 308 тисяч бурих ведмедів проти приблизно 130 тисяч у 1990 році. У Красноярському краї їхня популяція збільшилася у 2,5 раза і перевищила 26 тисяч особин.

Лише цього року жителі регіону понад 120 разів повідомляли про появу ведмедів у населених пунктах.

Після серії смертей російські слідчі порушили кримінальну справу проти місцевого міністерства охорони навколишнього середовища. Посадовців підозрюють у тому, що вони не вжили достатніх заходів для контролю чисельності хижаків та запобігання їхній появі біля людей.

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