У США голодні ведмеді забрідають у будинки та крамниці рекордною кількістю

Через суху зиму на заході США чорні ведмеді дедалі частіше виходять до населених пунктів у пошуках їжі, блукають біля шкіл, ринків і житлових кварталів та дедалі частіше контактують із людьми. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Ведмеді блукали поблизу школи в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, залізли на дерево біля фермерського ринку в Денвері та іншим чином лякали людей по всій країні після того, як найсухіша зима за всю історію спостережень знищила рослини, трави, ягоди та горіхи, які становлять близько 90 % їхнього раціону - пише видання.

Неймовірний нюх тварин приваблює їх до людської їжі. Це призводить до рекордної смертності ведмедів у деяких штатах, оскільки сотні тварин піддаються евтаназії, потрапляють під колеса автомобілів, гинуть від пострілів і навіть від ураження електричним струмом під час взаємодії з людьми.

Оскільки очікується, що процес висихання Заходу триватиме, експерти побоюються, що ведмеді можуть звикнути до людської їжі і навіть перестати впадати в зимову сплячку, якщо зими стануть занадто теплими, а дикої їжі - занадто мало.

Це ніби випробування для ведмедів, яких вони ще ніколи не зазнавали, і випробування для людей - сказав експерт з чорних ведмедів Джон Бекманн.

У результаті урбанізації люди переселилися в райони, де раніше ведмеді шукали їжу. Водночас популяції ведмедів відновилися в таких штатах, як Невада, де понад століття тому їх було майже повністю винищено.

За даними державних органів, чорні ведмеді зараз є найздоровішими серед восьми видів ведмедів у світі: лише в Колорадо їх налічується від 17 000 до 20 000.

Цей штат найбільше страждає від зіткнень з ведмедями, оскільки за останні 50 років чисельність населення більш ніж подвоїлася, що призвело до розширення житлової забудови на території проживання ведмедів навколо таких міст, як Колорадо-Спрінгс і Вейл.

За даними державного агентства з охорони дикої природи, чиновники та землевласники у Нью-Мексико цього року вбили 187 ведмедів - це найбільша кількість з 2011 року. При цьому було переселено 35 дорослих особин та 16 ведмежат. Як повідомила поліція, минулого тижня у Нью-Мексико ведмідь вбив чоловіка - це перший смертельний напад у штаті за останні 25 років.

Влада закликає мешканців використовувати сміттєві баки, захищені від ведмедів, не залишати контейнери зі сміттям на вулиці протягом кількох днів і не залишати корм для домашніх тварин або насіння для птахів у доступному для тварин місці.

Нагадаємо

У Болгарії ведмідь смертельно травмував чоловіка віком близько 30 років у гірській місцевості Вітоші поблизу Софії.