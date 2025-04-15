У міжнародному аеропорту Денвера загорівся літак American Airlines біля виходу C38. Пасажирів терміново евакуювали, причина займання та інформація про постраждалих поки невідомі.
NVIDIA представила нові програмні пакети для полегшення впровадження генеративного ШІ в компаніях. Оновлення включають інструменти для створення віртуальних світів та навчання роботів діяти подібно до людей.
Reuters повідомляє про падіння фінансових надходжень до передвиборчого фонду Джо Байдена. Штаб президента заперечує цю інформацію, стверджуючи, що збір коштів триває за графіком.