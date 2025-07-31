В США понад 25 пасажирів доставили до лікарні після екстреної посадки літака
Київ • УНН
Рейс Delta Air Lines, що прямував із Солт-Лейк-Сіті до Амстердама, здійснив екстрену посадку в Міннеаполісі через значну турбулентність. 25 людей доставлено до місцевих лікарень для обстеження та надання медичної допомоги.
В Сполучених Штатах двадцять п'ятьох людей на борту рейсу Delta Air Lines було доставлено до лікарні в середу після того, як "значна турбулентність" змусила літак, що летів із Солт-Лейк-Сіті до Амстердама, здійснити екстрену посадку в Міннеаполісі. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Delta повідомила, що рейс DL56 безпечно приземлився в Міжнародному аеропорту Міннеаполіс-Сент-Пол і після прибуття його зустріли медичні бригади. Двадцять п'ятьох пасажирів рейсу було доставлено до місцевих лікарень "для обстеження та надання медичної допомоги", йдеться у заяві Delta.
Літак приземлився близько 19:25 за місцевим часом, повідомив CNN речник аеропорту, підтвердивши, що рейс було перенаправлено "через повідомлення про турбулентність під час польоту, яка спричинила травми на борту".
Пожежна служба аеропорту Міннеаполіс-Сент-Пол та парамедики зустріли літак біля виходу на посадку та надали "первинну медичну допомогу пасажирам, які її потребували", перш ніж деяких доставили до лікарень.
Ми вдячні за підтримку всіх рятувальників
Згідно з даними сайту відстеження польотів Flightradar24, літак піднявся на понад 300 метрів менш ніж за 30 секунд приблизно через 40 хвилин після вильоту. Потім, згідно з даними, протягом наступних 30 секунд він спустився приблизно на 400 метрів.
Невдовзі після цього літак змінив курс на північ, у напрямку Міннеаполіса, де він безпечно приземлився приблизно через півтори години, згідно з даними Flightradar24.
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