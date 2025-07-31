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В США понад 25 пасажирів доставили до лікарні після екстреної посадки літака

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Рейс Delta Air Lines, що прямував із Солт-Лейк-Сіті до Амстердама, здійснив екстрену посадку в Міннеаполісі через значну турбулентність. 25 людей доставлено до місцевих лікарень для обстеження та надання медичної допомоги.

В США понад 25 пасажирів доставили до лікарні після екстреної посадки літака

В Сполучених Штатах двадцять п'ятьох людей на борту рейсу Delta Air Lines було доставлено до лікарні в середу після того, як "значна турбулентність" змусила літак, що летів із Солт-Лейк-Сіті до Амстердама, здійснити екстрену посадку в Міннеаполісі. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Delta повідомила, що рейс DL56 безпечно приземлився в Міжнародному аеропорту Міннеаполіс-Сент-Пол і після прибуття його зустріли медичні бригади. Двадцять п'ятьох пасажирів рейсу було доставлено до місцевих лікарень "для обстеження та надання медичної допомоги", йдеться у заяві Delta.

Літак приземлився близько 19:25 за місцевим часом, повідомив CNN речник аеропорту, підтвердивши, що рейс було перенаправлено "через повідомлення про турбулентність під час польоту, яка спричинила травми на борту".

Пожежна служба аеропорту Міннеаполіс-Сент-Пол та парамедики зустріли літак біля виходу на посадку та надали "первинну медичну допомогу пасажирам, які її потребували", перш ніж деяких доставили до лікарень.

Ми вдячні за підтримку всіх рятувальників

- заявили в Delta.

Згідно з даними сайту відстеження польотів Flightradar24, літак піднявся на понад 300 метрів менш ніж за 30 секунд приблизно через 40 хвилин після вильоту. Потім, згідно з даними, протягом наступних 30 секунд він спустився приблизно на 400 метрів.

Невдовзі після цього літак змінив курс на північ, у напрямку Міннеаполіса, де він безпечно приземлився приблизно через півтори години, згідно з даними Flightradar24.

Додатково

Приватний літак Beech 95-B55 розбився в морі біля Пасіфік-Гроув, Каліфорнія, в суботу близько 22:40. Одна людина загинула, двоє зникли безвісти, триває пошукова операція.

Пасажирський літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines загорівся в аеропорту Денвера під час зльоту. П'ятеро пасажирів отримали незначні травми, ще одна особа госпіталізована.

Павло Зінченко

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Денвер
Boeing 737 MAX
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Сполучені Штати Америки