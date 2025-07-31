В США более 25 пассажиров доставлены в больницу после экстренной посадки самолета
Киев • УНН
Рейс Delta Air Lines, следовавший из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, совершил экстренную посадку в Миннеаполисе из-за сильной турбулентности. 25 человек доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи.
В Соединенных Штатах двадцать пять человек на борту рейса Delta Air Lines были доставлены в больницу в среду после того, как "значительная турбулентность" вынудила самолет, летевший из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, совершить экстренную посадку в Миннеаполисе. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Delta сообщила, что рейс DL56 безопасно приземлился в Международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол и по прибытии его встретили медицинские бригады. Двадцать пять пассажиров рейса были доставлены в местные больницы "для обследования и оказания медицинской помощи", говорится в заявлении Delta.
Самолет приземлился около 19:25 по местному времени, сообщил CNN представитель аэропорта, подтвердив, что рейс был перенаправлен "из-за сообщения о турбулентности во время полета, которая вызвала травмы на борту".
Пожарная служба аэропорта Миннеаполис-Сент-Пол и парамедики встретили самолет у выхода на посадку и оказали "первичную медицинскую помощь пассажирам, которые в ней нуждались", прежде чем некоторых доставили в больницы.
Мы благодарны за поддержку всех спасателей
Согласно данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, самолет поднялся более чем на 300 метров менее чем за 30 секунд примерно через 40 минут после вылета. Затем, согласно данным, в течение следующих 30 секунд он спустился примерно на 400 метров.
Вскоре после этого самолет изменил курс на север, в направлении Миннеаполиса, где он безопасно приземлился примерно через полтора часа, согласно данным Flightradar24.
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