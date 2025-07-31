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В США более 25 пассажиров доставлены в больницу после экстренной посадки самолета

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Рейс Delta Air Lines, следовавший из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, совершил экстренную посадку в Миннеаполисе из-за сильной турбулентности. 25 человек доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи.

В США более 25 пассажиров доставлены в больницу после экстренной посадки самолета

В Соединенных Штатах двадцать пять человек на борту рейса Delta Air Lines были доставлены в больницу в среду после того, как "значительная турбулентность" вынудила самолет, летевший из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, совершить экстренную посадку в Миннеаполисе. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Delta сообщила, что рейс DL56 безопасно приземлился в Международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол и по прибытии его встретили медицинские бригады. Двадцать пять пассажиров рейса были доставлены в местные больницы "для обследования и оказания медицинской помощи", говорится в заявлении Delta.

Самолет приземлился около 19:25 по местному времени, сообщил CNN представитель аэропорта, подтвердив, что рейс был перенаправлен "из-за сообщения о турбулентности во время полета, которая вызвала травмы на борту".

Пожарная служба аэропорта Миннеаполис-Сент-Пол и парамедики встретили самолет у выхода на посадку и оказали "первичную медицинскую помощь пассажирам, которые в ней нуждались", прежде чем некоторых доставили в больницы.

Мы благодарны за поддержку всех спасателей

- заявили в Delta.

Согласно данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, самолет поднялся более чем на 300 метров менее чем за 30 секунд примерно через 40 минут после вылета. Затем, согласно данным, в течение следующих 30 секунд он спустился примерно на 400 метров.

Вскоре после этого самолет изменил курс на север, в направлении Миннеаполиса, где он безопасно приземлился примерно через полтора часа, согласно данным Flightradar24.

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Павел Зинченко

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