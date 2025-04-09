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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нападение в Амстердаме: украинцу инкриминируют покушение на убийство с терроризмом

30-летнего украинца подозревают в совершении ножевых ранений возле площади Дам в Амстердаме. Его подозревают в покушении на убийство с террористическим умыслом.

Криминал и ЧП • 1 апреля, 17:04 • 27959 просмотра

Выясняем, кто этот человек: в МИД отреагировали на информацию, что нападавший в Амстердаме оказался украинцем

Представитель МИД сообщил, что посольство Украины сотрудничает с правоохранителями Нидерландов для выяснения обстоятельств нападения, в котором подозревается 30-летний украинец из Донецкой области.

Криминал и ЧП • 29 марта, 16:38 • 349795 просмотра

Личность напавшего с ножом в Амстердаме установлена: сообщается, что речь идет об украинце

Полиция Амстердама установила личность мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на пятерых человек. Им оказался 30-летний украинец из Донецкой области, мотивы преступления пока неизвестны.

Криминал и ЧП • 29 марта, 11:51 • 31812 просмотра

Ножевое нападение в Амстердаме: в полиции сообщили о пятерых пострадавших

В Амстердаме 27 марта произошло ножевое нападение, в результате которого пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, мотивы преступления неизвестны.

Новости Мира • 27 марта, 18:33 • 24022 просмотра

В Амстердаме возле площади Дам произошла резня: есть раненые, нападавший задержан

В центре Амстердама, возле площади Дам, произошло нападение с ножом. Есть раненые, один нападавший задержан, на месте работают правоохранители и медики.

Новости Мира • 27 марта, 15:59 • 21014 просмотра

В Нидерландах украинским беженцам вынуждены отказывать в убежище из-за переполненных приютов

Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.

Общество • 19 марта, 14:19 • 42597 просмотра

Амстердам запрещает лодки с двигателями внутреннего сгорания на каналах

С апреля 2025 года в центре Амстердама разрешат плавать только лодкам на электричестве и водных. Владельцы лодок с бензиновыми двигателями получат временные исключения до 2030 года.

Новости Мира • 9 марта, 14:07 • 23838 просмотра

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Boeing 787 Dreamliner совершил экстренную посадку на Бермудских островах из-за сильного запаха от 100 свиней в грузовом отсеке. Пассажиров разместили в отелях, а животных оставили под наблюдением ветеринаров.

Новости Мира • 16 декабря, 15:01 • 102655 просмотра

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Британская группа Jamiroquai объявила о The Heels of Steel Tour с 14 концертами в Европе. Тур начнется 6 ноября 2025 года в Барселоне и завершится 12 декабря в Бирмингеме.

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На матче Лиги наций в Париже фанаты освистали гимн Израиля, произошло несколько столкновений

На футбольном матче Франция-Израиль фанаты освистали израильский гимн. Игра проходила под усиленной охраной из-за недавних столкновений в Амстердаме, а на стадионе присутствовали Макрон и Барнье.

спорт • 15 ноября, 06:57 • 17929 просмотра

Израиль призвал граждан избежать посещения матча сборной в Париже, и других мероприятий в Европе

Совет нацбезопасности Израиля призвал граждан не посещать футбольный матч с Францией 14 ноября из-за угроз. Также рекомендовано избегать других массовых мероприятий в Европе из-за возможных нападений.

Общество • 11 ноября, 02:46 • 41293 просмотра

Макрон посетит футбольный матч "высокого риска" между Францией и Израилем

Президент Франции посетит футбольный матч с Израилем на "Стад де Франс" 14 ноября. Для безопасности будет мобилизовано 5000 правоохранителей из-за «высокого риска» после антисемитских инцидентов в Амстердаме.

Новости Мира • 11 ноября, 00:27 • 22305 просмотра

Премьер Нидерландов не поедет на климатический саммит из-за нападения на израильских болельщиков

Дик Схооф отказался от участия в климатическом саммите из-за нападений на израильских болельщиков в Амстердаме. Пятеро фанатов «Маккаби» пострадали после матча с "Аяксом".

Новости Мира • 9 ноября, 22:50 • 23444 просмотра

Израильские фанаты "Маккаби" вернулись из Амстердама после нападений

Первый рейс с израильскими болельщиками, подвергшимися антисемитским нападениям после матча "Маккаби" с "Аяксом", приземлился в аэропорту Бен-Гурион. El Al организовала 6 дополнительных рейсов для эвакуации остальных фанатов.

Новости Мира • 9 ноября, 02:50 • 22198 просмотра

Массовые задержания в Амстердаме после нападений на израильских футбольных фанатов

Полиция Амстердама задержала более 60 человек из-за нападений на израильских футбольных болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби". Пять человек госпитализированы, в городе введен трехдневный запрет демонстраций.

Новости Мира • 8 ноября, 20:35 • 24179 просмотра

Массовые нападения на израильтян в Амстердаме: Израиль призывает Нидерланды защитить граждан

В Амстердаме произошли нападения на граждан Израиля после футбольного матча, нападавшие использовали палестинские флаги. Нетаньяху направляет самолеты для эвакуации и требует от властей Нидерландов защиты израильтян.

спорт • 8 ноября, 03:25 • 19572 просмотра

"Шахтер" одержал победу над "Янг Бойз" в Лиге чемпионов

"Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов. Голы Зубкова и Судакова принесли первую победу украинскому клубу на групповом этапе еврокубков в этом сезоне.

спорт • 6 ноября, 20:41 • 22905 просмотра

Офисы Netflix в Париже и Амстердаме обыскивают из-за дел о налоговом мошенничестве - СМИ

В парижском и амстердамском офисах Netflix проводят обыски по подозрению в налоговом мошенничестве. Расследование во Франции продолжается с 2022 года, а компания уже имела подобные проблемы в Италии.

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ІТ-коалиция собрала 157 млн евро на поддержку Украины

ИТ-коалиция аккумулировала 157 млн евро для Украины с сентября 2023 года. 99 млн уже передано в виде оборудования и ПО, включая 87 млн от Германии в лицензиях SAP.

политика • 16 октября, 08:30 • 12905 просмотра

Прага запрещает ночные паб-туры для групп туристов

Власти Праги запретили организованные ночные походы по пабам для туристических групп с 22:00 до 6:00. Решение принято из-за жалоб жителей на шум и мусор и проблемы с безопасностью в центре города.

Новости Мира • 16 октября, 07:29 • 12087 просмотра

Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инициативу по дронам

Нидерланды доставили первые истребители F-16 в Украину и объявили о плане предоставления передовых беспилотников на 400 млн евро.

Война • 6 октября, 18:43 • 75513 просмотра

Швеция подозревает, что за атаками на израильские посольства может стоять Иран

Служба безопасности Швеции предполагает причастность Ирана к инцидентам возле израильских посольств в Стокгольме и Копенгагене. Двух шведских подростков арестовали по подозрению в подрыве гранат возле посольства в Дании.

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Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Цены на газ в Европе достигли годового максимума из-за сообщения о захвате украинскими войсками пункта транзита газа в Судже. Официальных подтверждений нет, но трейдеры опасаются возможных перебоев в поставках.

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8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

Термин "аллергия" в 1906 году ввел австрийский врач Клеменс фон Пирке. В настоящее время, более 200 продуктов питания определены как потенциальные аллергены. Основные среди них: молоко, яйца, рыба и различные морепродукты, орехи и тому подобное.

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Первая леди открыла выставку "Сокровища Крыма. Возвращение", где представлено скифское золото

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла выставку "Сокровища Крыма. Возвращение" в Киеве, где представлена коллекция скифского золота, за возвращение которой из Нидерландов Украина боролась с россией почти десять лет.

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Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 в Украину

Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 и 7 двигателей в Украину, первые самолеты будут поставлены в ближайшее время.

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Франция привлекла более 2 млрд долл в развитие генеративного ИИ - это больше всего в Европе, однако регион пока отстает от лидеров рынка

Франция лидирует в Европе по объему финансирования генеративного ИИ, привлекая 2,29 миллиарда евро, в то время как на Европу и Израиль обычно приходится лишь половина глобального венчурного финансирования в этой конкретной области ИИ.

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Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

Мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета в амстердамском аэропорте Схипхол, когда он готовился к вылету.

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В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм

Амстердам запретил строительство новых отелей для борьбы с чрезмерным туризмом, позволяя строить новые отели только тогда, когда уже существующий закрывается, не увеличивая при этом общее количество мест в городе.

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Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года

Нидерланды выделили дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины. Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.

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