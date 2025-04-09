Франция привлекла более 2 млрд долл в развитие генеративного ИИ - это больше всего в Европе, однако регион пока отстает от лидеров рынка

Франция лидирует в Европе по объему финансирования генеративного ИИ, привлекая 2,29 миллиарда евро, в то время как на Европу и Израиль обычно приходится лишь половина глобального венчурного финансирования в этой конкретной области ИИ.