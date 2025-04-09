30-летнего украинца подозревают в совершении ножевых ранений возле площади Дам в Амстердаме. Его подозревают в покушении на убийство с террористическим умыслом.
Представитель МИД сообщил, что посольство Украины сотрудничает с правоохранителями Нидерландов для выяснения обстоятельств нападения, в котором подозревается 30-летний украинец из Донецкой области.
Полиция Амстердама установила личность мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на пятерых человек. Им оказался 30-летний украинец из Донецкой области, мотивы преступления пока неизвестны.
В Амстердаме 27 марта произошло ножевое нападение, в результате которого пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, мотивы преступления неизвестны.
В центре Амстердама, возле площади Дам, произошло нападение с ножом. Есть раненые, один нападавший задержан, на месте работают правоохранители и медики.
Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.
С апреля 2025 года в центре Амстердама разрешат плавать только лодкам на электричестве и водных. Владельцы лодок с бензиновыми двигателями получат временные исключения до 2030 года.
Boeing 787 Dreamliner совершил экстренную посадку на Бермудских островах из-за сильного запаха от 100 свиней в грузовом отсеке. Пассажиров разместили в отелях, а животных оставили под наблюдением ветеринаров.
Британская группа Jamiroquai объявила о The Heels of Steel Tour с 14 концертами в Европе. Тур начнется 6 ноября 2025 года в Барселоне и завершится 12 декабря в Бирмингеме.
На футбольном матче Франция-Израиль фанаты освистали израильский гимн. Игра проходила под усиленной охраной из-за недавних столкновений в Амстердаме, а на стадионе присутствовали Макрон и Барнье.
Совет нацбезопасности Израиля призвал граждан не посещать футбольный матч с Францией 14 ноября из-за угроз. Также рекомендовано избегать других массовых мероприятий в Европе из-за возможных нападений.
Президент Франции посетит футбольный матч с Израилем на "Стад де Франс" 14 ноября. Для безопасности будет мобилизовано 5000 правоохранителей из-за «высокого риска» после антисемитских инцидентов в Амстердаме.
Дик Схооф отказался от участия в климатическом саммите из-за нападений на израильских болельщиков в Амстердаме. Пятеро фанатов «Маккаби» пострадали после матча с "Аяксом".
Первый рейс с израильскими болельщиками, подвергшимися антисемитским нападениям после матча "Маккаби" с "Аяксом", приземлился в аэропорту Бен-Гурион. El Al организовала 6 дополнительных рейсов для эвакуации остальных фанатов.
Полиция Амстердама задержала более 60 человек из-за нападений на израильских футбольных болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби". Пять человек госпитализированы, в городе введен трехдневный запрет демонстраций.
В Амстердаме произошли нападения на граждан Израиля после футбольного матча, нападавшие использовали палестинские флаги. Нетаньяху направляет самолеты для эвакуации и требует от властей Нидерландов защиты израильтян.
"Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов. Голы Зубкова и Судакова принесли первую победу украинскому клубу на групповом этапе еврокубков в этом сезоне.
В парижском и амстердамском офисах Netflix проводят обыски по подозрению в налоговом мошенничестве. Расследование во Франции продолжается с 2022 года, а компания уже имела подобные проблемы в Италии.
ИТ-коалиция аккумулировала 157 млн евро для Украины с сентября 2023 года. 99 млн уже передано в виде оборудования и ПО, включая 87 млн от Германии в лицензиях SAP.
Власти Праги запретили организованные ночные походы по пабам для туристических групп с 22:00 до 6:00. Решение принято из-за жалоб жителей на шум и мусор и проблемы с безопасностью в центре города.
Нидерланды доставили первые истребители F-16 в Украину и объявили о плане предоставления передовых беспилотников на 400 млн евро.
Служба безопасности Швеции предполагает причастность Ирана к инцидентам возле израильских посольств в Стокгольме и Копенгагене. Двух шведских подростков арестовали по подозрению в подрыве гранат возле посольства в Дании.
Цены на газ в Европе достигли годового максимума из-за сообщения о захвате украинскими войсками пункта транзита газа в Судже. Официальных подтверждений нет, но трейдеры опасаются возможных перебоев в поставках.
Термин "аллергия" в 1906 году ввел австрийский врач Клеменс фон Пирке. В настоящее время, более 200 продуктов питания определены как потенциальные аллергены. Основные среди них: молоко, яйца, рыба и различные морепродукты, орехи и тому подобное.
Первая леди Украины Елена Зеленская открыла выставку "Сокровища Крыма. Возвращение" в Киеве, где представлена коллекция скифского золота, за возвращение которой из Нидерландов Украина боролась с россией почти десять лет.
Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 и 7 двигателей в Украину, первые самолеты будут поставлены в ближайшее время.
Франция лидирует в Европе по объему финансирования генеративного ИИ, привлекая 2,29 миллиарда евро, в то время как на Европу и Израиль обычно приходится лишь половина глобального венчурного финансирования в этой конкретной области ИИ.
Мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета в амстердамском аэропорте Схипхол, когда он готовился к вылету.
Амстердам запретил строительство новых отелей для борьбы с чрезмерным туризмом, позволяя строить новые отели только тогда, когда уже существующий закрывается, не увеличивая при этом общее количество мест в городе.
Нидерланды выделили дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины. Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.