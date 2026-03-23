В Брюсселе приостанавливали движение поездов из-за подозрительных сумок на станции Миди

19:55 • 4676 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
17:52 • 12100 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
16:59 • 15643 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 16457 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 16460 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 14369 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 25696 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40864 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32803 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55610 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Популярные новости
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 20574 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 10599 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 19571 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 11801 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto18:36 • 7254 просмотра
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto21:52 • 688 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto18:36 • 7320 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 10629 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 62348 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 63412 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Фильм

В Брюсселе приостанавливали движение поездов из-за подозрительных сумок на станции Миди

Киев • УНН

 • 786 просмотра

На вокзале Брюссель-Миди эвакуировали пассажиров и остановили движение поездов из-за подозрительных предметов. Саперы не нашли угрозы, после чего станцию разблокировали.

В столице Бельгии временно остановили движение поездов после обнаружения подозрительных сумок на станции Брюссель-Миди. После проверки движение постепенно возобновили. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел днем в понедельник на крупнейшей железнодорожной станции города. Пассажиров эвакуировали в качестве меры предосторожности. Полиция вместе с саперами осмотрела подозрительные предметы и установила, что они не представляют угрозы.

Станцию Брюссель-Миди вновь открыли после тщательной проверки подозрительных посылок. В вечерний час пик станцию эвакуировали в качестве меры предосторожности

– заявил министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтен.

Влияние на транспорт

Движение поездов через станцию было полностью остановлено примерно с 17:30 до 20:00. Ожидается, что перебои в расписании будут сохраняться до конца дня.

Станция Брюссель-Миди является ключевым транспортным узлом, через который проходят международные маршруты в Париж, Лондон, Амстердам и Германию. Также временно закрывали одноименную станцию метро.

Контекст безопасности

Инцидент произошел на следующий день после десятой годовщины терактов в Брюсселе 2016 года, когда погибли десятки людей.

В тот же день власти Бельгии также усилили меры безопасности, в частности развернули военных в городах для защиты еврейских общин на фоне сообщений об антисемитских нападениях.

