В Брюсселе приостанавливали движение поездов из-за подозрительных сумок на станции Миди
Киев • УНН
На вокзале Брюссель-Миди эвакуировали пассажиров и остановили движение поездов из-за подозрительных предметов. Саперы не нашли угрозы, после чего станцию разблокировали.
В столице Бельгии временно остановили движение поездов после обнаружения подозрительных сумок на станции Брюссель-Миди. После проверки движение постепенно возобновили. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел днем в понедельник на крупнейшей железнодорожной станции города. Пассажиров эвакуировали в качестве меры предосторожности. Полиция вместе с саперами осмотрела подозрительные предметы и установила, что они не представляют угрозы.
Станцию Брюссель-Миди вновь открыли после тщательной проверки подозрительных посылок. В вечерний час пик станцию эвакуировали в качестве меры предосторожности
Влияние на транспорт
Движение поездов через станцию было полностью остановлено примерно с 17:30 до 20:00. Ожидается, что перебои в расписании будут сохраняться до конца дня.
Станция Брюссель-Миди является ключевым транспортным узлом, через который проходят международные маршруты в Париж, Лондон, Амстердам и Германию. Также временно закрывали одноименную станцию метро.
Контекст безопасности
Инцидент произошел на следующий день после десятой годовщины терактов в Брюсселе 2016 года, когда погибли десятки людей.
В тот же день власти Бельгии также усилили меры безопасности, в частности развернули военных в городах для защиты еврейских общин на фоне сообщений об антисемитских нападениях.
Метро в Варшаве превратят в укрытие на случай войны26.02.26, 07:30 • 5063 просмотра