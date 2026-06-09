Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"

Президент США Дональд Трамп перепостил в сети видео, в котором утверждается, что "Нью-Йорк любит" его — через несколько часов после того, как его освистали во время игры команды из НБА "Нью-Йорк Никс", сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

На видео, распространенном в Truth Social сразу после 2 часов ночи по местному времени во вторник, после сокрушительного поражения "Нью-Йорк Никс" от "Сан-Антонио Сперс", видна толпа, наблюдавшая, как президентский кортеж проезжал мимо в центре Манхэттена, направляясь к Мэдисон-сквер-гарден.

Некоторые зрители приветствовали, другие освистывали президента. На видео видно, как несколько человек скандируют "Трамп, Трамп, Трамп", в то время как другие скандирования были неразборчивыми.

На видео, которым поделился Трамп, слышно, как по крайней мере один человек поет "Дональд Трамп едет в город" (Donald Trump is coming to town) на мотив известной новогодней песни "Санта-Клаус едет в город" (Santa Claus is coming to town).

"Несмотря на заявления Трампа о том, что Нью-Йорк его "любит", это не было так очевидно во время игры в понедельник вечером в Мэдисон-сквер-гарден. Толпа громко освистывала президента, когда он появился на Jumbotron во время исполнения национального гимна", — говорится в публикации.

"Президент наблюдал за игрой из частной ложи и, кажется, не смутился освистыванием, которое местами заглушало гимн, исполняемый бродвейским актером Эйвери Уилсоном", указывает издание.

Баскетбольных фанатов, пишет издание, также зафиксировали на видео, где они насмехались над Трампом на вечеринках по просмотру игры по всему городу, в частности в Брайант-парке. Освистывание также продолжилось на 34-й улице, когда кортеж Трампа уезжал после поражения "Никс", как показали видео, опубликованные в X, пишет издание.

После ухода с игры Трампа спросили о приеме, который ему устроили фанаты "Никс".

"Я подумал, что это прекрасно, то есть, я подумал, что это было на самом деле удивительно. Вы имеете в виду, когда они направили на меня камеру? Я подумал, что это было очень хорошо. Это было точно удивительно. Я думаю, что это были преимущественно аплодисменты. Было громко и очень с энтузиазмом", — сказал Трамп журналистам возле Air Force One в понедельник вечером.

Болельщики "Никс" в Интернете отреагировали совсем иначе, указывает издание.

На исторической игре, где "Сперс" отбили рывок "Никс" в середине игры и выиграли со счетом 115:111, Трампа посетили семья, друзья и сотрудники Белого дома.

Он сидел рядом со своей внучкой Кайей Трамп, министром внутренних дел Дугом Бергамом, министром транспорта Шоном Даффи, администратором EPA Ли Зелдином и заместителем руководителя аппарата Дэном Скавино, а также владельцем "Никс" Джеймсом Доланом. Комиссар НБА Адам Сильвер также, как сообщается, зашел, чтобы поговорить с Трампом во время игры.

"Трамп столкнулся с еще большими насмешками в Интернете после того, как, казалось, уснул во время игры", указывает издание.

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