Дональд Трамп попал в скандал из-за того, что якобы уснул во время официального мероприятия
Киев • УНН
Видео, на котором президент США Дональд Трамп, вероятно, спит во время официального мероприятия в Овальном кабинете, всколыхнуло сеть. Администрация Трампа опровергла предположения, назвав это попыткой либеральных СМИ создать "мусорную нарративную историю".
Сеть всколыхнуло видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы спит во время официального мероприятия в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на некоторых кадрах глаза Трампа были закрыты, и порой казалось, что он пытался не уснуть. Глава Белого дома также иногда тер глаза.
Тем временем в администрации Трампа опровергли предположения, что президент США уснул.
Неуспешные либеральные СМИ пытаются создать мусорную нарративную историю вместо того, чтобы освещать факты
Напомним
В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что ему сделали МРТ во время последнего медицинского осмотра в Уолтере Риде, однако отказался объяснять, почему была нужна процедура. Это был первый комментарий Трампа относительно его второго медицинского осмотра за этот год.
