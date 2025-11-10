Дональд Трамп попал в скандал из-за того, что якобы уснул во время официального мероприятия

ukenru
9 ноября, 12:22 • 31002 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 59553 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 60037 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 84949 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 64755 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 62464 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 54861 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51821 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71014 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 146937 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Посетители застряли на экстремальном аттракционе Power Tower в Одессе9 ноября, 13:40 • 7812 просмотра
Поддержка Украины в Польше упала до 48%, растет число случаев дискриминации9 ноября, 14:09 • 11138 просмотра
Зеленский подписал новые санкционные решения: в списке спецпредставитель путина и экс-глава КСУ Тупицкий9 ноября, 14:16 • 8850 просмотра
Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши9 ноября, 15:14 • 30191 просмотра
Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноябряPhoto9 ноября, 16:21 • 10765 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 84945 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 146937 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 176475 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 126178 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 103351 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 32116 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 71259 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 138858 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 75096 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 83374 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Шахед-136
Крылатая ракета Storm Shadow

Дональд Трамп попал в скандал из-за того, что якобы уснул во время официального мероприятия

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Видео, на котором президент США Дональд Трамп, вероятно, спит во время официального мероприятия в Овальном кабинете, всколыхнуло сеть. Администрация Трампа опровергла предположения, назвав это попыткой либеральных СМИ создать "мусорную нарративную историю".

Дональд Трамп попал в скандал из-за того, что якобы уснул во время официального мероприятия

Сеть всколыхнуло видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы спит во время официального мероприятия в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на некоторых кадрах глаза Трампа были закрыты, и порой казалось, что он пытался не уснуть. Глава Белого дома также иногда тер глаза.

Тем временем в администрации Трампа опровергли предположения, что президент США уснул.

Неуспешные либеральные СМИ пытаются создать мусорную нарративную историю вместо того, чтобы освещать факты

- прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

Напомним

В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что ему сделали МРТ во время последнего медицинского осмотра в Уолтере Риде, однако отказался объяснять, почему была нужна процедура. Это был первый комментарий Трампа относительно его второго медицинского осмотра за этот год.

