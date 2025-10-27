Трамп підтвердив, що йому нещодавно робили МРТ, але не розкрив причину обстеження

Президент США Дональд Трамп повідомив, що йому зробили МРТ під час останнього медичного огляду у Волтера Ріда, проте відмовився пояснювати, чому була потрібна процедура. Це перший коментар Трампа щодо його другого медичного огляду за цей рік, пише УНН із посилання на Reuters.

Деталі

Трамп заявив у понеділок, що йому зробили МРТ під час його останнього візиту до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, але він відмовився надати подробиці щодо причини сканування, порадивши журналістам "запитати лікарів", пише видання. Це перший коментар 79-річного Трампа щодо його другого медичного огляду цього року.

Візит 10 жовтня, офіційно названий плановим щорічним оглядом, викликав питання про стан здоров’я президента, адже відбувся всього через шість місяців після попереднього ретельного обстеження. Традиційно, комплексний медичний огляд для президента проводиться раз на рік.

Я зробив це. Мені зробили МРТ. Це було ідеально – сказав Трамп журналістам під час польоту до Токіо.

Білий дім також не надав одразу подробиць про причину проведення МРТ. Трамп зазначив, що його лікарі підготували для журналістів "дуже переконливий" звіт про обстеження.

Трамп залишається у винятковому стані здоров'я, демонструючи високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності – заявив лікар Трампа Шон Барбабелла у службовій записці, опублікованій після візиту.

Лікар зазначив у службовій записці, що обстеження допомогло підготуватися до майбутніх закордонних поїздок Трампа та включало розширену візуалізацію, лабораторні аналізи та профілактичні медичні огляди.

Доповнення

У липні Білий дім повідомив, що у Трампа набрякають гомілки та з’являються синці на правій руці, після того, як це стало видно на фото.

Лікар Шон Барбабелла пояснив, що набряки спричинені "хронічною венозною недостатністю" - поширеним станом, особливо у людей старше 70 років. Синець на руці пов’язаний за її словами із легким подразненням м’яких тканин від частого рукостискання та прийому аспірину в рамках стандартної профілактики серцево-судинних захворювань.

