Ексклюзив
14:34 • 19926 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 29544 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43639 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 36253 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 40011 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 39294 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41854 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36863 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34751 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28556 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43643 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 95747 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Трамп підтвердив, що йому нещодавно робили МРТ, але не розкрив причину обстеження

Київ • УНН

 1630 перегляди

Трамп підтвердив, що йому зробили МРТ під час медичного огляду, але відмовився розкрити причину. Його лікар зазначив, що обстеження було частиною підготовки до майбутніх закордонних поїздок.

Трамп підтвердив, що йому нещодавно робили МРТ, але не розкрив причину обстеження

Президент США Дональд Трамп повідомив, що йому зробили МРТ під час останнього медичного огляду у Волтера Ріда, проте відмовився пояснювати, чому була потрібна процедура. Це перший коментар Трампа щодо його другого медичного огляду за цей рік, пише УНН із посилання на Reuters.

Деталі

Трамп заявив у понеділок, що йому зробили МРТ під час його останнього візиту до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, але він відмовився надати подробиці щодо причини сканування, порадивши журналістам "запитати лікарів", пише видання. Це перший коментар 79-річного Трампа щодо його другого медичного огляду цього року.

Візит 10 жовтня, офіційно названий плановим щорічним оглядом, викликав питання про стан здоров’я президента, адже відбувся всього через шість місяців після попереднього ретельного обстеження. Традиційно, комплексний медичний огляд для президента проводиться раз на рік.

Я зробив це. Мені зробили МРТ. Це було ідеально

– сказав Трамп журналістам під час польоту до Токіо.

Білий дім також не надав одразу подробиць про причину проведення МРТ. Трамп зазначив, що його лікарі підготували для журналістів "дуже переконливий" звіт про обстеження.

Трамп залишається у винятковому стані здоров'я, демонструючи високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності

– заявив лікар Трампа Шон Барбабелла у службовій записці, опублікованій після візиту.

Лікар зазначив у службовій записці, що обстеження допомогло підготуватися до майбутніх закордонних поїздок Трампа та включало розширену візуалізацію, лабораторні аналізи та профілактичні медичні огляди.

Доповнення

У липні Білий дім повідомив, що у Трампа набрякають гомілки та з’являються синці на правій руці, після того, як це стало видно на фото.

Лікар Шон Барбабелла пояснив, що набряки спричинені "хронічною венозною недостатністю" - поширеним станом, особливо у людей старше 70 років. Синець на руці пов’язаний за її словами із легким подразненням м’яких тканин від частого рукостискання та прийому аспірину в рамках стандартної профілактики серцево-судинних захворювань.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп розпочав азійське турне з королівського прийому в Японії, де зустрівся з імператором Нарухіто та обговорив економічні й оборонні питання. Ключовим моментом поїздки стане зустріч із Сі Цзіньпіном для обговорення торговельного перемир'я та війни рф проти України.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Японія
Україна