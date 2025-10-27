Трамп подтвердил, что ему недавно делали МРТ, но не раскрыл причину обследования
Трамп подтвердил, что ему сделали МРТ во время медицинского осмотра, но отказался раскрыть причину. Его врач отметил, что обследование было частью подготовки к предстоящим заграничным поездкам.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему сделали МРТ во время последнего медицинского осмотра в Уолтере Риде, однако отказался объяснять, почему была нужна процедура. Это первый комментарий Трампа относительно его второго медицинского осмотра за этот год, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Трамп заявил в понедельник, что ему сделали МРТ во время его последнего визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, но он отказался предоставить подробности относительно причины сканирования, посоветовав журналистам "спросить врачей", пишет издание. Это первый комментарий 79-летнего Трампа относительно его второго медицинского осмотра в этом году.
Визит 10 октября, официально названный плановым ежегодным осмотром, вызвал вопросы о состоянии здоровья президента, ведь состоялся всего через шесть месяцев после предыдущего тщательного обследования. Традиционно, комплексный медицинский осмотр для президента проводится раз в год.
Я сделал это. Мне сделали МРТ. Это было идеально
Белый дом также не предоставил сразу подробностей о причине проведения МРТ. Трамп отметил, что его врачи подготовили для журналистов "очень убедительный" отчет об обследовании.
Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности
Врач отметил в служебной записке, что обследование помогло подготовиться к предстоящим заграничным поездкам Трампа и включало расширенную визуализацию, лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры.
Дополнение
В июле Белый дом сообщил, что у Трампа отекают голени и появляются синяки на правой руке, после того, как это стало видно на фото.
Врач Шон Барбабелла объяснил, что отеки вызваны "хронической венозной недостаточностью" - распространенным состоянием, особенно у людей старше 70 лет. Синяк на руке связан, по ее словам, с легким раздражением мягких тканей от частого рукопожатия и приема аспирина в рамках стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
