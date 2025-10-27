Трамп подтвердил, что ему недавно делали МРТ, но не раскрыл причину обследования

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему сделали МРТ во время последнего медицинского осмотра в Уолтере Риде, однако отказался объяснять, почему была нужна процедура. Это первый комментарий Трампа относительно его второго медицинского осмотра за этот год, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп заявил в понедельник, что ему сделали МРТ во время его последнего визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, но он отказался предоставить подробности относительно причины сканирования, посоветовав журналистам "спросить врачей", пишет издание. Это первый комментарий 79-летнего Трампа относительно его второго медицинского осмотра в этом году.

Визит 10 октября, официально названный плановым ежегодным осмотром, вызвал вопросы о состоянии здоровья президента, ведь состоялся всего через шесть месяцев после предыдущего тщательного обследования. Традиционно, комплексный медицинский осмотр для президента проводится раз в год.

Я сделал это. Мне сделали МРТ. Это было идеально – сказал Трамп журналистам во время полета в Токио.

Белый дом также не предоставил сразу подробностей о причине проведения МРТ. Трамп отметил, что его врачи подготовили для журналистов "очень убедительный" отчет об обследовании.

Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности – заявил врач Трампа Шон Барбабелла в служебной записке, опубликованной после визита.

Врач отметил в служебной записке, что обследование помогло подготовиться к предстоящим заграничным поездкам Трампа и включало расширенную визуализацию, лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры.

Дополнение

В июле Белый дом сообщил, что у Трампа отекают голени и появляются синяки на правой руке, после того, как это стало видно на фото.

Врач Шон Барбабелла объяснил, что отеки вызваны "хронической венозной недостаточностью" - распространенным состоянием, особенно у людей старше 70 лет. Синяк на руке связан, по ее словам, с легким раздражением мягких тканей от частого рукопожатия и приема аспирина в рамках стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

