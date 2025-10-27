$42.000.10
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп отримав королівський прийом у Японії напередодні поїздки у Китай

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Президент США Дональд Трамп розпочав азійське турне з королівського прийому в Японії, де зустрівся з імператором Нарухіто та обговорив економічні й оборонні питання. Ключовим моментом поїздки стане зустріч із Сі Цзіньпіном для обговорення торговельного перемир'я та війни рф проти України.

Трамп отримав королівський прийом у Японії напередодні поїздки у Китай

Президент США Дональд Трамп розпочав новий етап свого азійського турне, отримавши королівський прийом у Японії та сподіваючись завершити поїздку угодою про торговельне перемир’я з Китаєм. Після серії економічних домовленостей у Південно-Східній Азії американський лідер прагне стабілізувати світові ринки та відновити довіру до свого глобального економічного курсу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У Токіо Дональда Трампа зустрічали з рідкісними почестями: на шляху його кортежу чергували тисячі поліцейських, а вежі міста сяяли червоно-біло-синіми кольорами – відтінками американського прапора.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Після прибуття до столиці президент США здійснив символічну зустріч з імператором Нарухіто в Імператорському палаці – першу після його сходження на престол у 2019 році.

Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна

Трамп, одягнений у золоту краватку та темно-синій костюм, потиснув руку імператору й подякував за "теплий прийом та відданість союзу США–Японія".

Економічні та оборонні наміри Трампа у Японії

Перебування американського лідера в Японії має не лише символічне, а й стратегічне значення. Прем’єр-міністр Санае Такаїчі, перша жінка на цій посаді, планує оголосити низку ініціатив для зміцнення співпраці з Вашингтоном.

Санае Такаїчі
Санае Такаїчі

Серед них – закупівля американських пікапів, сої та бензину, а також угода у сфері суднобудування.

Трамп уже отримав інвестиційну обіцянку на 550 мільярдів доларів у відповідь на пом’якшення імпортних тарифів. Міністри фінансів двох країн також обговорили потенційні спільні проєкти у сфері енергетичних мереж.

Поряд із економікою, на порядку денному – питання оборони та регіональної безпеки.

Трамп з імператором Нарухіто. Фото: Reuters
Трамп з імператором Нарухіто. Фото: Reuters

Японія, яка розпочала найбільшу програму переозброєння з часів Другої світової війни, прагне переконати Вашингтон у готовності "взяти на себе більшу відповідальність". Такаїчі вже оголосила про намір збільшити оборонні витрати до 2% ВВП, хоча парламентська більшість поки що не гарантує реалізації цього плану.

Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном у наступний четвер - Білий дім

Для Трампа ця зустріч стане нагодою посилити американську присутність у регіоні та закріпити образ глобального перемовника, який здатен одночасно вести діалог із союзниками і суперниками.

Очікування торговельного перемир’я з Китаєм

Ключовим пунктом п’ятиденного турне стане зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном, запланована в Південній Кореї.

За словами американських офіційних осіб, переговорники вже погодили попередню рамкову угоду, що передбачає призупинення підвищених тарифів США та зменшення китайського контролю за експортом рідкісноземельних металів.

Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Токіо
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Японія