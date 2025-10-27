Трамп отримав королівський прийом у Японії напередодні поїздки у Китай

Президент США Дональд Трамп розпочав новий етап свого азійського турне, отримавши королівський прийом у Японії та сподіваючись завершити поїздку угодою про торговельне перемир’я з Китаєм. Після серії економічних домовленостей у Південно-Східній Азії американський лідер прагне стабілізувати світові ринки та відновити довіру до свого глобального економічного курсу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

У Токіо Дональда Трампа зустрічали з рідкісними почестями: на шляху його кортежу чергували тисячі поліцейських, а вежі міста сяяли червоно-біло-синіми кольорами – відтінками американського прапора.

Після прибуття до столиці президент США здійснив символічну зустріч з імператором Нарухіто в Імператорському палаці – першу після його сходження на престол у 2019 році.

Трамп, одягнений у золоту краватку та темно-синій костюм, потиснув руку імператору й подякував за "теплий прийом та відданість союзу США–Японія".

Економічні та оборонні наміри Трампа у Японії

Перебування американського лідера в Японії має не лише символічне, а й стратегічне значення. Прем’єр-міністр Санае Такаїчі, перша жінка на цій посаді, планує оголосити низку ініціатив для зміцнення співпраці з Вашингтоном.

Серед них – закупівля американських пікапів, сої та бензину, а також угода у сфері суднобудування.

Трамп уже отримав інвестиційну обіцянку на 550 мільярдів доларів у відповідь на пом’якшення імпортних тарифів. Міністри фінансів двох країн також обговорили потенційні спільні проєкти у сфері енергетичних мереж.

Поряд із економікою, на порядку денному – питання оборони та регіональної безпеки.

Японія, яка розпочала найбільшу програму переозброєння з часів Другої світової війни, прагне переконати Вашингтон у готовності "взяти на себе більшу відповідальність". Такаїчі вже оголосила про намір збільшити оборонні витрати до 2% ВВП, хоча парламентська більшість поки що не гарантує реалізації цього плану.

Для Трампа ця зустріч стане нагодою посилити американську присутність у регіоні та закріпити образ глобального перемовника, який здатен одночасно вести діалог із союзниками і суперниками.

Очікування торговельного перемир’я з Китаєм

Ключовим пунктом п’ятиденного турне стане зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном, запланована в Південній Кореї.

За словами американських офіційних осіб, переговорники вже погодили попередню рамкову угоду, що передбачає призупинення підвищених тарифів США та зменшення китайського контролю за експортом рідкісноземельних металів.

