Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном обговорюватиме питання війни рф проти України, і хотів би, щоб Пекін допоміг. Про це Трамп заявив на борту літака Air Force One у ніч на 25 жовтня, передає УНН.

Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам у справі з росією. Ми ввели дуже суворі санкції проти росії. Я думаю, що ці санкції будуть дуже болючими. Вони дуже сильні. Але я б хотів, щоб Китай нам допоміг. Я маю хороші відносини, як ви знаєте, з Сі. Дуже хороші. Ми збираємося зустрітися. У нас буде хороша зустріч. Одне з питань, про яке ми будемо говорити, це росія і Україна - сказав Трамп.

Деталі

Він знову заявив, що Україна та росія втрачають 7 тис. людей на тиждень, які переважно військові, зазначивши, що "ми обов'язково будемо про це говорити".

"Він (Сі Цзіньпін - ред.) теж хотів би, щоб це закінчилося", - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного четверга, 30 жовтня.

"Може вирішити багато питань" - ЦПД про саміт Трампа і Сі після обіцянок обговорити війну рф проти України