"Може вирішити багато питань" - ЦПД про саміт Трампа і Сі після обіцянок обговорити війну рф проти України
Київ • УНН
Майбутня зустріч Трампа і Сі в Південній Кореї наступного тижня може вирішити багато питань. Трамп заявив, що обговорюватиме з Сі війну рф проти України.
Наступного тижня під час візиту до Південної Кореї Дональд Трамп і Сі Цзіньпіна проведуть важливу зустріч, яка може вплинути на подальший розвиток війни в Україні та відносини між США, Китаєм і росією. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Деталі
Як зазначають у РНБО росія сьогодні - сировинний придаток Китаю. Також вона є інструментом Китаю у проксі-війні із Заходом. Також економіки США і Китаю дуже повʼязані, тому замість постійного протистояння там точно можуть знайти спільні інтереси.
Трамп вже заявив, що говоритиме з Сі про війну рф проти України. Китай є покупцем російських енергоресурсів. Також Китай зацікавлений у власній більшій присутності в Європі, де можна заробляти.
Як мінімум, зустріч - це шанс
Нагадаємо
Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном і очікує укладання дуже справедливої угоди.
