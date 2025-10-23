"Може вирішити багато питань" - ЦПД про саміт Трампа і Сі після обіцянок обговорити війну рф проти України

$41.760.01
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 6368 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
09:30 • 5148 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
07:25 • 12737 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
07:22 • 15036 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 22575 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференції
06:59 • 14060 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 13476 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20982 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk
22 жовтня, 22:05 • 30995 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф
Популярнi новини
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені
У Перу оголосили надзвичайний стан
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 2724 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
09:45 • 6386 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 22577 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5434 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 51800 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

"Може вирішити багато питань" - ЦПД про саміт Трампа і Сі після обіцянок обговорити війну рф проти України

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Майбутня зустріч Трампа і Сі в Південній Кореї наступного тижня може вирішити багато питань. Трамп заявив, що обговорюватиме з Сі війну рф проти України.

"Може вирішити багато питань" - ЦПД про саміт Трампа і Сі після обіцянок обговорити війну рф проти України

Наступного тижня під час візиту до Південної Кореї Дональд Трамп і Сі Цзіньпіна проведуть важливу зустріч, яка може вплинути на подальший розвиток війни в Україні та відносини між США, Китаєм і росією. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у РНБО росія сьогодні - сировинний придаток Китаю. Також вона є інструментом Китаю у проксі-війні із Заходом. Також економіки США і Китаю дуже повʼязані, тому замість постійного протистояння там точно можуть знайти спільні інтереси.

Трамп вже заявив, що говоритиме з Сі про війну рф проти України. Китай є покупцем російських енергоресурсів. Також Китай зацікавлений у власній більшій присутності в Європі, де можна заробляти.

Як мінімум, зустріч - це шанс

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном і очікує укладання дуже справедливої угоди.

Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: соя стане головною темою01.10.25, 22:23 • 3770 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Південна Корея
Європа
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна