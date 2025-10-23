ЦПД: очень многое решит предстоящая встреча Трампа и Си во время визита в Южную Корею, который состоится на следующей неделе
Киев • УНН
Предстоящая встреча Трампа и Си в Южной Корее на следующей неделе может решить многие вопросы. Трамп заявил, что будет обсуждать с Си войну РФ против Украины.
На следующей неделе во время визита в Южную Корею Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут важную встречу, которая может повлиять на дальнейшее развитие войны в Украине и отношения между США, Китаем и Россией. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Подробности
Как отмечают в СНБО, Россия сегодня — сырьевой придаток Китая. Также она является инструментом Китая в прокси-войне с Западом. Также экономики США и Китая очень связаны, поэтому вместо постоянного противостояния там точно могут найти общие интересы.
Трамп уже заявил, что будет говорить с Си о войне РФ против Украины. Китай является покупателем российских энергоресурсов. Также Китай заинтересован в собственном большем присутствии в Европе, где можно зарабатывать.
Как минимум, встреча — это шанс
Напомним
Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и ожидает заключения очень справедливой сделки.
Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином: соя станет главной темой01.10.25, 22:23 • 3770 просмотров