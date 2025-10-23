ЦПД: очень многое решит предстоящая встреча Трампа и Си во время визита в Южную Корею, который состоится на следующей неделе

$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 2020 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 5492 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 4714 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 12540 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 14873 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 22372 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14003 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 13467 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20970 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30982 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
87%
747мм
Популярные новости
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины23 октября, 01:11 • 20333 просмотра
Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые23 октября, 01:30 • 18709 просмотра
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo23 октября, 03:07 • 18146 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto05:57 • 11153 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4658 просмотра
публикации
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 2022 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 5494 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 22372 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4868 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 51674 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Кайя Каллас
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 28579 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 48553 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 62535 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 71310 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 60811 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Тесла Модель Y
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

ЦПД: очень многое решит предстоящая встреча Трампа и Си во время визита в Южную Корею, который состоится на следующей неделе

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Предстоящая встреча Трампа и Си в Южной Корее на следующей неделе может решить многие вопросы. Трамп заявил, что будет обсуждать с Си войну РФ против Украины.

ЦПД: очень многое решит предстоящая встреча Трампа и Си во время визита в Южную Корею, который состоится на следующей неделе

На следующей неделе во время визита в Южную Корею Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут важную встречу, которая может повлиять на дальнейшее развитие войны в Украине и отношения между США, Китаем и Россией. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Подробности

Как отмечают в СНБО, Россия сегодня — сырьевой придаток Китая. Также она является инструментом Китая в прокси-войне с Западом. Также экономики США и Китая очень связаны, поэтому вместо постоянного противостояния там точно могут найти общие интересы.

Трамп уже заявил, что будет говорить с Си о войне РФ против Украины. Китай является покупателем российских энергоресурсов. Также Китай заинтересован в собственном большем присутствии в Европе, где можно зарабатывать.

Как минимум, встреча — это шанс

— говорится в сообщении.

Напомним

Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и ожидает заключения очень справедливой сделки.

Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином: соя станет главной темой01.10.25, 22:23 • 3770 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Южная Корея
Европа
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина