Трамп очікує "дуже справедливої" угоди з Китаєм
Київ • УНН
Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном і очікує укладання дуже справедливої угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном і що він очікує, що "ми, ймовірно, укладемо дуже справедливу угоду" з Китаєм, передає УНН із посиланням на AP.
Я думаю, що ми розробимо щось, що буде добре для обох країн
Пекін не оголосив про жодні плани щодо поїздки Сі до Південної Кореї, де, за словами Трампа, він планує зустрітися з президентом Китаю, хоча для Пекіна не є чимось незвичним робити оголошення ближче до цієї дати.
Міністр фінансів США Скотт Бессент минулого тижня розмовляв з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном, і він сказав, що обидві сторони зустрінуться в Малайзії пізніше цього тижня, щоб допомогти підготуватися до саміту лідерів.
