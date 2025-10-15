Трамп пригрозив виробляти рослинну олію в США замість її купівлі у Китаю: ринок мометально відреагував багатомільярдним падінням
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість виробництва рослинної олії в США замість її купівлі у Китаю, назвавши відмову Пекіна купувати американські соєві боби "економічно ворожим актом". Після цієї заяви ринок США втратив 450 мільярдів доларів за 7 хвилин.
Президент США Дональд Трамп пригрозив почати виробництво рослинної олії в США замість її купівлі у Китаю. Про це повідомляє AP News, інформує УНН.
Деталі
Глава Білого дому, зокрема, назвав рішення Пекіна не купувати американські соєві боби "економічно ворожим актом".
США можуть "легко виробляти рослинну олію самостійно" і їм не потрібно купувати її в Китаї. Китай був найбільшим іноземним покупцем американських соєвих бобів протягом багатьох років, але не купував їх з травня
Тим часом, за даними ЗМІ, ринок США після цієї заяви президента США втратив $450 млрд за 7 хвилин.
Нагадаємо
Днями президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.
Пекін, у свою чергу, закликав Вашингтон припинити тиск і повернутися до переговорів. Китай заявив, що не вагатиметься із заходами у відповідь.
