Трамп пригрозив виробляти рослинну олію в США замість її купівлі у Китаю: ринок мометально відреагував багатомільярдним падінням

19:16
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Україну охоплять заморозки, але синоптик прогнозує потепління наприкінці жовтня14 жовтня, 13:12
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19
У соцмережах розповіли, за яких умов перебувають мобілізовані на ДВРЗ у Києві: реакція ТЦК не забарилась14 жовтня, 14:06
В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря14 жовтня, 14:59
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла14 жовтня, 15:03
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Вашингтон
Сумська область
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
Золото
E-6 Mercury

Трамп пригрозив виробляти рослинну олію в США замість її купівлі у Китаю: ринок мометально відреагував багатомільярдним падінням

Київ • УНН

 1152 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість виробництва рослинної олії в США замість її купівлі у Китаю, назвавши відмову Пекіна купувати американські соєві боби "економічно ворожим актом". Після цієї заяви ринок США втратив 450 мільярдів доларів за 7 хвилин.

Трамп пригрозив виробляти рослинну олію в США замість її купівлі у Китаю: ринок мометально відреагував багатомільярдним падінням

Президент США Дональд Трамп пригрозив почати виробництво рослинної олії в США замість її купівлі у Китаю. Про це повідомляє AP News, інформує УНН.

Деталі

Глава Білого дому, зокрема, назвав рішення Пекіна не купувати американські соєві боби "економічно ворожим актом".

США можуть "легко виробляти рослинну олію самостійно" і їм не потрібно купувати її в Китаї. Китай був найбільшим іноземним покупцем американських соєвих бобів протягом багатьох років, але не купував їх з травня

- цитує видання Трампа.

Тим часом, за даними ЗМІ, ринок США після цієї заяви президента США втратив $450 млрд за 7 хвилин.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.

Пекін, у свою чергу, закликав Вашингтон припинити тиск і повернутися до переговорів. Китай заявив, що не вагатиметься із заходами у відповідь.

Венс: Трамп має набагато більше карт, ніж Китай13.10.25, 02:16

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки