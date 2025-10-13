Венс: Трамп має набагато більше карт, ніж Китай
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Пекін "обрати шлях розуму" у торговельній війні, заявивши, що США мають більше важелів впливу. Це відбувається на тлі оголошення Трампом 100-відсоткового тарифу на китайські товари з листопада 2025 року.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Пекін "обрати шлях розуму". Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Видання нагадує, що адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про свою готовність до угоди з Китаєм щодо зменшення нової торгівельної напруженості, водночас попередивши, що нещодавно оголошені Пекіном заходи контролю за експортом є головною перешкодою для переговорів.
Не хвилюйтеся за Китай, все буде добре! У шановного президента Сі щойно були невдалі моменти. Він не хоче Великої депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не завдати йому шкоди
У свою чергу Венс закликав Пекін "обрати шлях розуму" в останній загостреній торгівельній війні між двома провідними економіками світу, стверджуючи, що президент Трамп має більше важелів впливу, якщо боротьба затягнеться. Він наголосив, що "багато чого залежатиме від того, як китайці відреагують".
"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними", - підкреслив віцепрезидент США.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.
Пекін, у свою чергу, закликав Вашингтон припинити тиск і повернутися до переговорів. Китай заявив, що не вагатиметься із заходами у відповідь.
Пентагон розпочав програму закупівлі критично важливих мінералів на $1 млрд - FT12.10.25, 22:09 • 2158 переглядiв