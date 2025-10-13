Вэнс: У Трампа гораздо больше карт, чем у Китая
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Пекин «выбрать путь разума» в торговой войне, заявив, что у США больше рычагов влияния. Это происходит на фоне объявления Трампом 100-процентного тарифа на китайские товары с ноября 2025 года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Пекин «выбрать путь разума». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Издание напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа заявила о своей готовности к соглашению с Китаем по снижению новой торговой напряженности, одновременно предупредив, что недавно объявленные Пекином меры контроля за экспортом являются главным препятствием для переговоров.
Не волнуйтесь за Китай, все будет хорошо! У уважаемого президента Си только что были неудачные моменты. Он не хочет Великой депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не причинить ему вред
В свою очередь Вэнс призвал Пекин «выбрать путь разума» в последней обострившейся торговой войне между двумя ведущими экономиками мира, утверждая, что президент Трамп имеет больше рычагов влияния, если борьба затянется. Он подчеркнул, что «многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют».
«Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что у президента Соединенных Штатов гораздо больше карт, чем у Китая. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными», - подчеркнул вице-президент США.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на «агрессивную позицию» Пекина в отношении международной торговли и экспортного контроля.
Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет колебаться с ответными мерами.
