Трамп запроваджує 100-відсотковий тариф на китайські товари у відповідь на "агресивну позицію" Пекіна

$41.510.10
48.210.07
ukenru
19:08 • 9782 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 18871 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 28879 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 22102 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 20496 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 26734 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 35002 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 38227 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18865 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19354 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.3м/с
92%
747мм
Популярнi новини
МЗС оприлюднило список іноземних ЗМІ, які відвідували окуповані території у супроводі росіян10 жовтня, 15:35 • 4404 перегляди
путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф10 жовтня, 15:56 • 5706 перегляди
Велика Британія передала Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше10 жовтня, 16:02 • 4786 перегляди
путін прокоментував відмову Трампу у Нобелівській премії миру10 жовтня, 16:15 • 4280 перегляди
Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10 жовтня, 17:55 • 4824 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 28878 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 26733 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 35002 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 38226 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 89850 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кір Стармер
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 22411 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 24901 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 27773 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 89850 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 37584 перегляди
Актуальне
ATACMS
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Трамп запроваджує 100-відсотковий тариф на китайські товари у відповідь на "агресивну позицію" Пекіна

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.

Трамп запроваджує 100-відсотковий тариф на китайські товари у відповідь на "агресивну позицію" Пекіна

Президент США Дональд Трамп запроваджує додатковий 100-відсотковий тариф на китайські товари. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, такий захід став наслідком "агресивної позиції" Пекіна.

Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами

- написав Трамп.

Він уточнив, що США у відповідь на таку позицію Китаю запровадять 100-відсотковий тариф на китайські товари в додаток на вже існуючі тарифи.

"Виходячи з того, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, … з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій або змін з боку Китаю) Сполучені Штати Америки введуть 100-відсотковий тариф на товари з Китаю, поверх будь-якого тарифу, який вони сплачують зараз", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Напередодні Китай заборонив експорт технологій, пов'язаних із видобутком рідкоземельних металів, виробництвом магнітів та їх переробкою без дозволу. Це розширює обмеження, що є джерелом напруженості між Пекіном та Вашингтоном.

Раніше Китай запровадив нові заходи для регулювання видобутку та виплавки рідкоземельних елементів, включаючи імпортовану сировину до системи квот. Це посилює контроль над їхнім постачанням, викликаючи занепокоєння серед компаній.

Переговори між США та Китаєм можуть кардинально змінити розстановку сил у світі – ЦПД07.10.25, 17:36 • 5039 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки