Трамп запроваджує 100-відсотковий тариф на китайські товари у відповідь на "агресивну позицію" Пекіна

Президент США Дональд Трамп запроваджує додатковий 100-відсотковий тариф на китайські товари. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

За словами глави Білого дому, такий захід став наслідком "агресивної позиції" Пекіна.

Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами