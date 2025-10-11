Трамп запроваджує 100-відсотковий тариф на китайські товари у відповідь на "агресивну позицію" Пекіна
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.
Президент США Дональд Трамп запроваджує додатковий 100-відсотковий тариф на китайські товари. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, такий захід став наслідком "агресивної позиції" Пекіна.
Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами
Він уточнив, що США у відповідь на таку позицію Китаю запровадять 100-відсотковий тариф на китайські товари в додаток на вже існуючі тарифи.
"Виходячи з того, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, … з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій або змін з боку Китаю) Сполучені Штати Америки введуть 100-відсотковий тариф на товари з Китаю, поверх будь-якого тарифу, який вони сплачують зараз", - резюмував президент США.
Нагадаємо
Напередодні Китай заборонив експорт технологій, пов'язаних із видобутком рідкоземельних металів, виробництвом магнітів та їх переробкою без дозволу. Це розширює обмеження, що є джерелом напруженості між Пекіном та Вашингтоном.
Раніше Китай запровадив нові заходи для регулювання видобутку та виплавки рідкоземельних елементів, включаючи імпортовану сировину до системи квот. Це посилює контроль над їхнім постачанням, викликаючи занепокоєння серед компаній.
