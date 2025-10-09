$41.320.03
8 жовтня, 19:17 • 17304 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 39486 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 28442 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 25325 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 44188 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 50947 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 43516 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 30819 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27906 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 23549 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Китай посилює контроль над експортом рідкісноземельних технологій

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Китай заборонив експорт технологій, пов'язаних із видобутком рідкоземельних металів, виробництвом магнітів та їх переробкою без дозволу. Це розширює обмеження, що є джерелом напруженості між Пекіном та Вашингтоном.

Китай посилює контроль над експортом рідкісноземельних технологій

Китай оголосив про посилення експорту рідкісноземельних технологій, тим самим розширюючи обмеження, які стали джерелом напруженості між Пекіном та Вашингтоном. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, оприлюдненим у четвер Міністерством торгівлі Китаю, експорт технологій, пов’язаних із видобутком рідкоземельних металів, виробництвом магнітів та переробкою таких металів, заборонено без відповідного дозволу.

Технології, що стосуються цих сфер, не можуть бути експортовані без погодження міністерства. Використання їх у військових цілях, як правило, не буде схвалене, тоді як експорт деяких рідкоземельних матеріалів, що застосовуються у дослідженнях і розробках напівпровідників, розглядатиметься індивідуально

- йдеться у повідомленні.

Як пише Bloomberg, поки що незрозуміло, як китайський уряд планує забезпечити виконання нових обмежень.

Зазначається, що рідкоземельні метали мають широкий спектр застосування, що робить їх надзвичайно важливими для високотехнологічних галузей, зокрема автомобільної та оборонної промисловості.

Мінеральні ресурси стали одним із ключових елементів виснажливої торговельної війни між США та Китаєм. Експорт рідкоземельних металів із Китаю, включно з магнітами, останніми місяцями зріс після того, як Пекін пригрозив створити дефіцит на світовому ринку, скоротивши постачання, щоб продемонструвати свій вплив на США

- повідомляє видання.

Наразі країна розширює обмеження всього за кілька тижнів до особистої зустрічі президента Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, що підсилює потенційну напруженість саме в момент, коли обидві сторони прагнуть укласти масштабнішу торговельну угоду.

Пекін використовує свій контроль над галуззю (на Китай припадає близько 70% світових поставок) як важіль тиску в переговорах із Вашингтоном.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Китай запроваджує нові заходи для регулювання видобутку та виплавки рідкоземельних елементів, включаючи імпортовану сировину до системи квот. Це посилює контроль над їхнім постачанням, викликаючи занепокоєння серед компаній.

Переговори між США та Китаєм можуть кардинально змінити розстановку сил у світі – ЦПД07.10.25, 16:36 • 4684 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки