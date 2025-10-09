Китай посилює контроль над експортом рідкісноземельних технологій

Китай оголосив про посилення експорту рідкісноземельних технологій, тим самим розширюючи обмеження, які стали джерелом напруженості між Пекіном та Вашингтоном. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, оприлюдненим у четвер Міністерством торгівлі Китаю, експорт технологій, пов’язаних із видобутком рідкоземельних металів, виробництвом магнітів та переробкою таких металів, заборонено без відповідного дозволу.

Технології, що стосуються цих сфер, не можуть бути експортовані без погодження міністерства. Використання їх у військових цілях, як правило, не буде схвалене, тоді як експорт деяких рідкоземельних матеріалів, що застосовуються у дослідженнях і розробках напівпровідників, розглядатиметься індивідуально - йдеться у повідомленні.

Як пише Bloomberg, поки що незрозуміло, як китайський уряд планує забезпечити виконання нових обмежень.

Зазначається, що рідкоземельні метали мають широкий спектр застосування, що робить їх надзвичайно важливими для високотехнологічних галузей, зокрема автомобільної та оборонної промисловості.

Мінеральні ресурси стали одним із ключових елементів виснажливої торговельної війни між США та Китаєм. Експорт рідкоземельних металів із Китаю, включно з магнітами, останніми місяцями зріс після того, як Пекін пригрозив створити дефіцит на світовому ринку, скоротивши постачання, щоб продемонструвати свій вплив на США - повідомляє видання.

Наразі країна розширює обмеження всього за кілька тижнів до особистої зустрічі президента Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, що підсилює потенційну напруженість саме в момент, коли обидві сторони прагнуть укласти масштабнішу торговельну угоду.

Пекін використовує свій контроль над галуззю (на Китай припадає близько 70% світових поставок) як важіль тиску в переговорах із Вашингтоном.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Китай запроваджує нові заходи для регулювання видобутку та виплавки рідкоземельних елементів, включаючи імпортовану сировину до системи квот. Це посилює контроль над їхнім постачанням, викликаючи занепокоєння серед компаній.

