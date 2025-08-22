Китай посилює контроль над квотами на постачання рідкоземельних елементів
Київ • УНН
Китай запроваджує нові заходи для регулювання видобутку та виплавки рідкоземельних елементів, включаючи імпортовану сировину до системи квот. Це посилює контроль над їхнім постачанням, викликаючи занепокоєння серед компаній.
Китай, який є провідним постачальником рідкоземельних елементів у світі, у п’ятницю оприлюднив нові заходи щодо регулювання видобутку, виплавки та розділення цих критично важливих для енергетичного переходу мінералів, посилюючи контроль над їхнім постачанням. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Пекін уже регулює ці процеси через систему квот. Як заявило Міністерство промисловості та інформаційних технологій, нові правила включатимуть також імпортовану сировину до цієї системи квот — після консультацій, які розпочалися в лютому
На думку аналітиків, включення імпортної руди до квотної системи свідчить про ще більше обмеження пропозиції. Ця ініціатива викликала занепокоєння серед компаній, які побоюються втрати доступу до сировини.
Китай дедалі гостріше реагує на питання, пов’язані з рідкоземельними елементами, і зміцнює контроль над їхнім експортом: у квітні він додав низку рідкоземельних матеріалів та магнітів до списку експортних обмежень у відповідь на підвищення мит США.
Довідково
Рідкоземельні елементи — це група з 17 хімічних елементів, що використовуються у виробництві лазерів, військової техніки, а також магнітів для електромобілів, вітряків та електроніки для споживачів.
Минулого місяця Reuters повідомило, що Китай без публічного оголошення вперше оприлюднив квоти на видобуток і виплавку рідкоземельних елементів на 2025 рік, посилаючись на поінформовані джерела.
Нагадаємо
Експорт рідкоземельних магнітів з Китаю до США у червні зріс на 660% порівняно з травнем, досягнувши 353 метричних тонн. Це відновлення відбулося після укладення торговельних угод, що вирішили проблеми з поставками критично важливих мінералів.