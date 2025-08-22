Китай посилює контроль над квотами на постачання рідкоземельних елементів

Китай, який є провідним постачальником рідкоземельних елементів у світі, у п’ятницю оприлюднив нові заходи щодо регулювання видобутку, виплавки та розділення цих критично важливих для енергетичного переходу мінералів, посилюючи контроль над їхнім постачанням. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Пекін уже регулює ці процеси через систему квот. Як заявило Міністерство промисловості та інформаційних технологій, нові правила включатимуть також імпортовану сировину до цієї системи квот — після консультацій, які розпочалися в лютому