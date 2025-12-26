$41.930.22
Ізраїль першим у світі визнав незалежність Сомаліленду: Нетаньягу підписав історичну декларацію

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Ізраїль став першою державою, яка визнала незалежність Сомаліленду після його фактичного відокремлення від Сомалі у 1991 році. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підписав спільну декларацію з президентом регіону Абдірахманом Мохамедом Абдуллахі.

Ізраїль першим у світі визнав незалежність Сомаліленду: Нетаньягу підписав історичну декларацію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно визнав суверенітет самопроголошеної Республіки Сомаліленд, підписавши спільну декларацію з президентом регіону Абдірахманом Мохамедом Абдуллахі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ізраїль став першою державою, яка визнала незалежність Сомаліленду після його фактичного відокремлення від Сомалі у 1991 році. Біньямін Нетаньягу підкреслив, що це рішення "відповідає дусі Авраамських угод, підписаних з ініціативи президента Трампа". Країни планують негайно розпочати співпрацю у сферах технологій, сільського господарства та охорони здоров'я.

ВМС Туреччини охоронятимуть води Сомалі протягом 10 років22.02.24, 01:30 • 26532 перегляди

Президент Абдуллахі підтвердив намір Сомаліленду приєднатися до Авраамських угод, назвавши це кроком до стабільності на Близькому Сході та в Африці. Влада республіки сподівається, що крок Ізраїлю спонукає інші країни наслідувати цей приклад.

Протест Сомалі та регіональних лідерів

Дії Ізраїлю викликали жорстку реакцію в арабському світі. Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті після переговорів із представниками Сомалі, Туреччини та Джибуті засудив це рішення. Сторони попередили, що "визнання сепаратистських регіонів становить загрозу міжнародному миру та безпеці" та закликали до збереження територіальної цілісності Сомалі.

Раніше Могадішо та Сомаліленд категорично відкинули чутки про плани США чи Ізраїлю щодо можливого переселення палестинців із Гази на ці території.

Сомалі засуджує контакти Ефіопії з сепаратистським анклавом Сомаліленд щодо доступу до Червоного моря02.01.24, 14:04 • 32879 переглядiв

Степан Гафтко

