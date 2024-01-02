Сомалі засуджує контакти Ефіопії з сепаратистським анклавом Сомаліленд щодо доступу до Червоного моря

Сомалі відкликало свого посланника в Ефіопії після того, як прем'єр-міністр Ефіопії Абія Ахмеда провів зустріч з президентом Сомаліленду Мусе Біхі Абді: ними було підписано меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Сомаліленд обіцяє надати Ефіопії доступ до Червоного моря. Але Сомалі не згодна з цією угодою, передає УНН із посиланням на Tagesschau та Bloomberg.

Деталі

Уряд Сомалі засудив спільну декларацію про наміри сусідньої Ефіопії та сепаратистського регіону Сомаліленд, як замах на власний суверенітет.

Сомаліленд є частиною Республіки Сомалі, і Ефіопія порушила міжнародні норми - йдеться в сьогоднішній заяві.

Сомалі також відкликала свого посла з Ефіопії до Могадішо для консультацій.

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Контекст

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед і "президент" Сомаліленду Мусе Біхі Абді вчора підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Сомаліленд хоче надати Ефіопії доступ до Червоного моря. Угода дозволяє Ефіопії використовувати порт Бербера на південному узбережжі Аденської затоки. Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Ефіопії, додавши, що ця домовленість також зміцнює "безпекове, економічне і політичне партнерство". Також повідомляється, що зазначена угода передбачає будівництво ефіопської військової бази на узбережжі Сомаліленду.

Цей крок Ефіопії, яка є другою за чисельністю населення країною Африки, може посилити напруженість у регіоні, охопленому конфліктами, і потенційно засмутити інші регіональні держави, пише Bloomberg.

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