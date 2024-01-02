Землетрус у Японії: кількість жертв наближається до 50

Кількість загиблих від потужного землетрусу в Японії зросла майже до 50, на тлі того, як рятувальники шукали тих, хто вижив і потрапив у пастку під уламками, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Одним із найбільш постраждалих місць через землетрус магнітудою 7,6 у понеділок була Вадзіма, місто з населенням близько 23 000 осіб. Пожежа в самому центрі міста після землетрусу охопила близько 200 будинків і магазинів, повідомляє Kyodo News, і місцева влада заявила, що в місті було підтверджено щонайменше 19 загиблих.

У регіоні, що приблизно за 315 кілометрів на північний захід від Токіо, також відчувалися афтершоки, приблизно 1000 військовослужбовців разом з обладнанням із сил самооборони Японії відправили на місце, щоб допомогти в зусиллях із порятунку людей, згідно з даними FNN.

Головний спікер уряду Йосімаса Хаясі заявив журналістам у вівторок вдень, що було 120 запитів на порятунок з будівель, що обвалилися. Хаясі також закликав людей утриматися від поширення неправдивої інформації про пошкодження. Він додав, що землетрус не вплинув на безпеку прилеглих атомних станцій.

Численні сім'ї в регіоні провели новорічні канікули в евакуаційних центрах, і сотні людей вишикувалися в черзі за прісною водою після того, як землетрус вплинув на водопостачання. За даними суспільного мовника NHK, з прогнозом дощу протягом ночі спостерігається підвищений ризик подальших зсувів.

Щонайменше 48 людей загинули в Ісікаві, ідеться в заяві префектури, 16 інших людей дістали серйозні травми. Влада все ще перевіряє, скільки інших людей можуть бути зниклими, вказали там.

Мер Судзу, недалеко від епіцентру землетрусу, сказав, що 1000 будинків у місті, можливо, було знищено, і в цьому районі не вистачає їжі, води та інших предметів першої необхідності, повідомляє газета Yomiuri.

Найбільше цунамі, зареєстроване після землетрусу в понеділок, було у Вадзімі, близько 1,2 метра. Японське метеорологічне агентство повідомило, що попередження про цунамі для узбережжя моря Японії було знято у вівторок вранці.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що землетрус завдав шкоди, і він створив цільову групу для допомоги в рятувальних і ремонтних роботах.

Офіційні оцінки про збитки не були опубліковані.

Деякі поїзди були призупинені, електростанції зупинили операції, у той час як кілька доріг і злітно-посадкова смуга аеропорту були закриті через збитки. Було порушено мобільний зв'язок. За даними Hokuriku Electric, близько 33 000 домогосподарств залишилися без світла, тоді як частина регіону також залишилася без проточної води.

Президент США Джо Байден сказав, що його адміністрація зв'язується з японськими чиновниками, а США "готові надати будь-яку необхідну допомогу японському народові", ідеться в заяві Білого дому.

Імператор Нарухіто скасував новорічний публічний виступ, запланований у вівторок у Токіо, через те, що від землетрусу постраждали люди.

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