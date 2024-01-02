Землетрус у Японії: кількість жертв наближається до 50

ukenru
29 березня, 17:57 • 176408 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 222828 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 197533 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 234543 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 205903 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 168281 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 168701 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153970 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 450722 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173791 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 127920 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 128098 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 101530 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 121106 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 65332 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 303508 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 450721 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 496115 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 499639 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 404774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 101530 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 222763 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 150289 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 143130 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115846 перегляди
Актуальне
Землетрус у Японії: кількість жертв наближається до 50

Землетрус у Японії: кількість жертв наближається до 50

Київ • УНН

 • 26107 перегляди

Близько 50 загиблих унаслідок землетрусу в Японії; рятувальники шукають тих, хто вижив

Кількість загиблих від потужного землетрусу в Японії зросла майже до 50, на тлі того, як рятувальники шукали тих, хто вижив і потрапив у пастку під уламками, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Одним із найбільш постраждалих місць через землетрус магнітудою 7,6 у понеділок була Вадзіма, місто з населенням близько 23 000 осіб. Пожежа в самому центрі міста після землетрусу охопила близько 200 будинків і магазинів, повідомляє Kyodo News, і місцева влада заявила, що в місті було підтверджено щонайменше 19 загиблих.

У регіоні, що приблизно за 315 кілометрів на північний захід від Токіо, також відчувалися афтершоки, приблизно 1000 військовослужбовців разом з обладнанням із сил самооборони Японії відправили на місце, щоб допомогти в зусиллях із порятунку людей, згідно з даними FNN.

Головний спікер уряду Йосімаса Хаясі заявив журналістам у вівторок вдень, що було 120 запитів на порятунок з будівель, що обвалилися. Хаясі також закликав людей утриматися від поширення неправдивої інформації про пошкодження. Він додав, що землетрус не вплинув на безпеку прилеглих атомних станцій.

Численні сім'ї в регіоні провели новорічні канікули в евакуаційних центрах, і сотні людей вишикувалися в черзі за прісною водою після того, як землетрус вплинув на водопостачання. За даними суспільного мовника NHK, з прогнозом дощу протягом ночі спостерігається підвищений ризик подальших зсувів.

Щонайменше 48 людей загинули в Ісікаві, ідеться в заяві префектури, 16 інших людей дістали серйозні травми. Влада все ще перевіряє, скільки інших людей можуть бути зниклими, вказали там.

Мер Судзу, недалеко від епіцентру землетрусу, сказав, що 1000 будинків у місті, можливо, було знищено, і в цьому районі не вистачає їжі, води та інших предметів першої необхідності, повідомляє газета Yomiuri.

Найбільше цунамі, зареєстроване після землетрусу в понеділок, було у Вадзімі, близько 1,2 метра. Японське метеорологічне агентство повідомило, що попередження про цунамі для узбережжя моря Японії було знято у вівторок вранці.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що землетрус завдав шкоди, і він створив цільову групу для допомоги в рятувальних і ремонтних роботах. 

Офіційні оцінки про збитки не були опубліковані. 

Деякі поїзди були призупинені, електростанції зупинили операції, у той час як кілька доріг і злітно-посадкова смуга аеропорту були закриті через збитки. Було порушено мобільний зв'язок. За даними Hokuriku Electric, близько 33 000 домогосподарств залишилися без світла, тоді як частина регіону також залишилася без проточної води.

Президент США Джо Байден сказав, що його адміністрація зв'язується з японськими чиновниками, а США "готові надати будь-яку необхідну допомогу японському народові", ідеться в заяві Білого дому.

Імператор Нарухіто скасував новорічний публічний виступ, запланований у вівторок у Токіо, через те, що від землетрусу постраждали люди.

Раніше

Повідомлялося про 30 жертв землетрусу в Японії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90