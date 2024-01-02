Жертвами землетрусу у Японії стали 30 людей, постраждалих продовжують розшукувати
Київ • УНН
Землетрус у центральній Японії забрав життя щонайменше 30 людей. Рятувальники продовжують роботи, оскільки повідомлення про руйнування все ще надходять.
Щонайменше 30 осіб загинуло внаслідок потужного землетрусу в Японії. Про це повідомляє видання Kyodo, передає УНН.
Деталі
Рятувальники продовжують пошуки загиблих та постраждалих внаслідок потужного землетрусу, що стався на півострові Ното та прилеглих територіях у центральній Японії у новорічну ніч. Відомо як щонайменше про 30 загиблих, але під завалами продовжують знаходити тіла та людей, які отримали травми, проте вижили.
Як зазначається, у вівторок також надходили повідомлення про місця нових руйнуваннь, куди оперативно прямували рятувальні служби.
Нагадаємо
Біля західного узбережжя японського острова Хонсю в ніч на 1 січня стався землетрус магнітудою 7,6 на глибині 10 кілометрів. Влада оголосила попередження про цунамі в низці адміністративних районів, і закликала населення негайно сховатися в укриттях.
Землетрус став причиною значних пошкоджень і великої пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава. Як повідомила міська влада, семеро жителів міста Вадзіми загинули в лікарні, ще 14 опинились під завалами. Також відомо про займання понад 200 будинків.
Крім того, землетрус спричинив значні руйнування у префектурах Ніігата, Тояма, Фукуї та Гіфу.
На відео попав момент займання літака в аеропорту Токіо, на борту якого 367 пасажирів02.01.24, 11:53 • 74917 переглядiв