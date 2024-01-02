На відео попав момент займання літака в аеропорту Токіо, на борту якого 367 пасажирів
Київ • УНН
Літак авіакомпанії Japan Airlines, що перевозив 367 пасажирів, зіткнувся з літаком берегової охорони і загорівся в токійському аеропорту Ханеда. Ведуться рятувальні роботи.
У токійському аеропорті Ханеда після зіткнення з літаком берегової охорони горить авіалайнер. На борту літака перебуває 367 людей. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
Відомо, що загорівся лайнер авіакомпанії Japan Airlines, який виконував рейс JL516. Airbus A350 зіткнувся з літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі в аеропорту Токіо-Ханеда.
Літак горить, рятувальні роботи по спасінню пасажирів тривають
Зазначається, що на борту літака перебуває 367 пасажирів.
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