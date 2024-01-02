В аеропорту Токіо загорівся авіалайнер - ЗМІ
Київ • УНН
Авіалайнер загорівся на злітно-посадковій смузі токійського аеропорту Ханеда.
У токійському аеропорті Ханеда загорівся авіалайнер на злітно-посадковій смузі. Про це з посиланням на AFP, повідомляє УНН.
Деталі
Горить авіалайнер на злітно-посадковій смузі в аеропорту Токіо Ханеда
На кадрах з місця події можна побачити масштабну пожежу.
Нагадаємо
В червні токійському аеропорту Ханеда під час руління зіткнулися два літаки. Загалом на бортах перебувало 471 пасажир, але постраждалих не було.