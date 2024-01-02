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В аеропорту Токіо загорівся авіалайнер - ЗМІ

В аеропорту Токіо загорівся авіалайнер - ЗМІ

Київ • УНН

 • 47381 перегляди

Авіалайнер загорівся на злітно-посадковій смузі токійського аеропорту Ханеда.

У токійському аеропорті Ханеда загорівся авіалайнер на злітно-посадковій смузі. Про це з посиланням на AFP, повідомляє УНН.

Деталі

Горить авіалайнер на злітно-посадковій смузі в аеропорту Токіо Ханеда

- повідомляє видання.

На кадрах з місця події можна побачити масштабну пожежу.

Нагадаємо

В червні токійському аеропорту Ханеда під час руління зіткнулися два літаки. Загалом на бортах перебувало 471 пасажир, але постраждалих не було.

Павло Башинський

Павло Башинський

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