Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом: у Генштабі показали, як рф руйнує Костянтинівку

росія знищує ще одне українське місто. Місто продовжує руйнуватися щоденними ударами російської армії. Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом. Від деяких будівель залишилися лише фундаменти

У Генштабі додали, що ворожі FPV полюють на людей і транспорт. Вони вистежують автівки й атакують усе, що рухається — як військових, так і цивільних.

Безпечна евакуація місцевих мешканців майже неможлива — противник прострілює під’їзні шляхи до міста, а через постійні удари окупантів дедалі складніше завезти навіть гуманітарну допомогу. У цей час воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримають оборону в Часовому Яру — на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи просування російських військ в бік міста