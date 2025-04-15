$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25161 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 153132 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 134509 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137206 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 133331 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133641 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195861 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77485 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164570 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116738 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 44645 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 57050 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61876 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 52416 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 33629 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 13995 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24000 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53012 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62428 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 153136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7022 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12866 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14806 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110478 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112052 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Часів Яр

Новини по темi

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.

Війна • 2 квітня, 19:58 • 10405 перегляди

На фронті 138 боєзіткнень: ворог завдав 76 авіаударів та задіяв 794 дрони

ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.

Війна • 24 березня, 20:36 • 11617 перегляди

Війська рф намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.

Війна • 18 березня, 09:24 • 54543 перегляди

259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу

Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.

Війна • 12 березня, 06:59 • 25955 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються

Віктор Трегубов повідомив про тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру, де ситуація залишається складною. Окупанти намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.

Війна • 3 березня, 18:40 • 21427 перегляди

"Бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі":МВС показало відео з Часового Яру

Батальйон "Донбас" зняв відео з вулиць Часового Яру, де тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові за підтримки артилерії та БПЛА.

Війна • 10 лютого, 14:05 • 31247 перегляди

Військовий про ситуацію в Часовому Яру: ворог масово штурмує

Представник 24 ОМБр повідомив про зміну тактики ворога в Часовому Яру. Окупанти масово використовують БМД для штурмів, а також застосовують артилерію та авіацію.

Війна • 5 лютого, 09:02 • 26987 перегляди

Важкі бої на Покровському напрямку та понад 200 обстрілів Часового Яру - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку тривають важкі бої, росіяни зосередили основні атакувальні зусилля. Противник здійснив 215 артилерійських обстрілів Часового Яру, втративши значну кількість техніки.

Війна • 29 січня, 08:43 • 27814 перегляди

У міській забудові Часового Яру і Торецька йдуть важкі бої - ОСУВ "Хортиця"

У міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої. Ворог здійснив 140 артобстрілів по Часовому Яру та понад 80 по Торецьку, також втратив техніку біля Білої Гори.

Війна • 28 січня, 08:57 • 104196 перегляди

Росіяни підірвали в деяких місцях труби каналу Сіверський Донець: для чого

Ворог підірвав труби каналу Сіверський Донець для створення проходів техніки та штурмових дій. На напрямку Часового Яру зафіксовано спецзагони "Ахмат" та "Русич".

Війна • 27 січня, 13:26 • 42767 перегляди

Бої у Часовому Яру продовжуються, але росіянам не вдається його захопити - Трегубов

У Часовому Яру тривають бої, росіяни використовують труби каналу для атак, але не можуть захопити місто.

Війна • 23 січня, 12:28 • 33127 перегляди

В Часовому Яру йдуть бої в міській забудові - речник ОСУВ "Хортиця"

У Часовому Яру тривають бої в міській забудові, хоча протягом останньої доби боєзіткнень не зафіксовано. Російські війська накопичують резерви біля міста для подальших штурмових дій, зокрема націлюючись на завод вогнетривких матеріалів.

Війна • 26 грудня, 12:49 • 21918 перегляди

Окупанти все ще накопичують резерви біля Часового Яру, щоб поновити активні дії

Російські війська накопичують резерви та готуються до відновлення активних бойових дій біля Часового Яру. Наразі там відбуваються бойові дії, але з меншою інтенсивністю порівняно з іншими напрямками.

Війна • 16 грудня, 20:10 • 23955 перегляди

ЗСУ провели успішну операцію з зачистки кварталу в Часовому Яру від окупантів

Сили оборони звільнили квартал Часового Яру від ворожої піхоти, яка раніше перетнула Канал. Противник продовжує штурмувати місто, використовуючи піхотні групи та авіацію.

Війна • 8 грудня, 13:48 • 26842 перегляди

Військовий про штурми рф Часового Яру: ситуація достатньо напружена

Російські війська зосередили значні резерви для штурму Часового Яру, який триває понад пів року. Ситуація залишається напруженою, але Сили оборони стримують противника на всіх ділянках фронту.

Війна • 3 грудня, 09:30 • 24856 перегляди

росіяни на Сіверському напрямку стягують особовий склад та техніку - речниця ОТУ "Луганськ"

Окупанти накопичують техніку та особовий склад в районі Часового Яру та на Сіверському напрямку. Ворог проводить штурми малими групами та готується до міських боїв.

Війна • 15 листопада, 12:46 • 22008 перегляди

Ситуація на напрямках Часового Яру та Сіверська залишається дуже напруженою

На напрямках Часового Яру, Сіверська та Лиманського склалася напружена ситуація через активне використання ворогом броньованої техніки. Противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі.

Війна • 7 листопада, 08:18 • 26356 перегляди

Окупанти знизили кількість штурмів на Часів Яр. У ЗСУ назвали причину

Військові фіксують зменшення кількості штурмів на Часів Яр, але ворог накопичує ресурси. Росіяни щоночі підтягують особовий склад під прикриттям та готують техніку до активних бойових дій.

Війна • 5 листопада, 17:10 • 15675 перегляди

Окупанти намагаються перетнути канал у Часовому Ярі: що відбувається на фронті

Російські військові намагаються перебігти за канал у Часовому Ярі групами по 2-3 особи та закріпитися в будинках. ЗСУ успішно перерізають їм логістичні шляхи та вибивають з позицій.

Війна • 31 жовтня, 11:44 • 21720 перегляди

Противник намагається просуватись: в районі Часового Яру тривають бої

Російські війська намагаються просуватись в районі Часового Яру на Краматорському напрямку. За добу зафіксовано 125 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках.

Війна • 25 жовтня, 14:21 • 23804 перегляди

Сили оборони тримають Часів Яр на Донеччині

Українські військові продовжують утримувати Часів Яр на Донеччині, попри спроби ворога прорватися. Окупанти діють малими групами по 200-300 метрів одна від одної, переважно вночі.

Війна • 24 жовтня, 17:51 • 32617 перегляди

Ситуація в Часовому Яру складна, але росіяни не змогли пройти канал - речниця ОТУВ “Луганськ”

Речниця ОТУ "Луганськ" спростувала інформацію про прорив каналу Сіверський Донець російськими військами в Часовому Яру. Штурмові групи, що перетинають канал, блокуються та знищуються.

Війна • 23 жовтня, 13:06 • 19638 перегляди

Генштаб: понад половина боїв - на Покровському та Курахівському напрямках, ворог б'є авіаракетами по Часовому Яру

За початку доби відбулося 73 бої, найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог атакував позиції ЗСУ, завдав авіаударів, обстріляв прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.

Війна • 22 жовтня, 13:28 • 25073 перегляди

Загарбники просунулися на кількох напрямках фронту - DeepState

Ворожі війська здійснили просування на передовій, зокрема в Кругляківці, Максимільянівці та інших населених пунктах.

Війна • 20 жовтня, 00:08 • 54372 перегляди

Ворог атакував 7 населених пунктів Донеччини за добу: один загиблий та двоє поранених

За добу окупанти завдали понад 2600 ударів по Донецькій області, пошкодивши 10 цивільних об'єктів. Атаковано Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Курахівку та Звірове.

Війна • 18 жовтня, 07:59 • 21908 перегляди

Окупанти вдарили дроном, артилерією та бомбами по 6 населених пунктах Донеччини за добу: троє поранених

росіяни обстріляли 6 населених пунктів Донецької області. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, включаючи 25 житлових будинків.

Війна • 17 жовтня, 07:35 • 16950 перегляди

СБУ затримала оператора БПЛА, який наводив ворожу артилерію на свою бригаду під час боїв за Часів Яр

22-річний оператор БПЛА ЗСУ був завербований фсб і передавав ворогу локації свого підрозділу під час боїв за Часів Яр. СБУ викрила зрадника, запобігши ударам по позиціях українських військ.

Війна • 15 жовтня, 07:07 • 16770 перегляди

Ситуація в районі Часового Яру критично складна - представник пресслужби 24-ої ОМБр

Представник 24-ї ОМБр повідомив про критичну ситуацію в районі Часового Яру. Ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, руйнуючи місто КАБами та некерованими ракетами.

Війна • 14 жовтня, 06:48 • 17028 перегляди

Російські атаки забрали життя ще чотирьох жителів Донеччини

За добу російські війська вбили 4 цивільних у Донецькій області: двох у Часовому Яру, по одному в Званівці та Вишневому. Ще троє мирних жителів отримали поранення.

Війна • 14 жовтня, 06:15 • 16540 перегляди

Ворог просунувся на кількох напрямках - DeepState

DeepState повідомляє про просування ворога біля Калинівки, Часового Яру та інших населених пунктів.

Війна • 14 жовтня, 00:13 • 60193 перегляди