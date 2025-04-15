Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.
ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.
Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.
Віктор Трегубов повідомив про тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру, де ситуація залишається складною. Окупанти намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.
Батальйон "Донбас" зняв відео з вулиць Часового Яру, де тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові за підтримки артилерії та БПЛА.
Представник 24 ОМБр повідомив про зміну тактики ворога в Часовому Яру. Окупанти масово використовують БМД для штурмів, а також застосовують артилерію та авіацію.
На Покровському напрямку тривають важкі бої, росіяни зосередили основні атакувальні зусилля. Противник здійснив 215 артилерійських обстрілів Часового Яру, втративши значну кількість техніки.
У міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої. Ворог здійснив 140 артобстрілів по Часовому Яру та понад 80 по Торецьку, також втратив техніку біля Білої Гори.
Ворог підірвав труби каналу Сіверський Донець для створення проходів техніки та штурмових дій. На напрямку Часового Яру зафіксовано спецзагони "Ахмат" та "Русич".
У Часовому Яру тривають бої, росіяни використовують труби каналу для атак, але не можуть захопити місто.
У Часовому Яру тривають бої в міській забудові, хоча протягом останньої доби боєзіткнень не зафіксовано. Російські війська накопичують резерви біля міста для подальших штурмових дій, зокрема націлюючись на завод вогнетривких матеріалів.
Російські війська накопичують резерви та готуються до відновлення активних бойових дій біля Часового Яру. Наразі там відбуваються бойові дії, але з меншою інтенсивністю порівняно з іншими напрямками.
Сили оборони звільнили квартал Часового Яру від ворожої піхоти, яка раніше перетнула Канал. Противник продовжує штурмувати місто, використовуючи піхотні групи та авіацію.
Російські війська зосередили значні резерви для штурму Часового Яру, який триває понад пів року. Ситуація залишається напруженою, але Сили оборони стримують противника на всіх ділянках фронту.
Окупанти накопичують техніку та особовий склад в районі Часового Яру та на Сіверському напрямку. Ворог проводить штурми малими групами та готується до міських боїв.
На напрямках Часового Яру, Сіверська та Лиманського склалася напружена ситуація через активне використання ворогом броньованої техніки. Противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі.
Військові фіксують зменшення кількості штурмів на Часів Яр, але ворог накопичує ресурси. Росіяни щоночі підтягують особовий склад під прикриттям та готують техніку до активних бойових дій.
Російські військові намагаються перебігти за канал у Часовому Ярі групами по 2-3 особи та закріпитися в будинках. ЗСУ успішно перерізають їм логістичні шляхи та вибивають з позицій.
Російські війська намагаються просуватись в районі Часового Яру на Краматорському напрямку. За добу зафіксовано 125 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках.
Українські військові продовжують утримувати Часів Яр на Донеччині, попри спроби ворога прорватися. Окупанти діють малими групами по 200-300 метрів одна від одної, переважно вночі.
Речниця ОТУ "Луганськ" спростувала інформацію про прорив каналу Сіверський Донець російськими військами в Часовому Яру. Штурмові групи, що перетинають канал, блокуються та знищуються.
За початку доби відбулося 73 бої, найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог атакував позиції ЗСУ, завдав авіаударів, обстріляв прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.
Ворожі війська здійснили просування на передовій, зокрема в Кругляківці, Максимільянівці та інших населених пунктах.
За добу окупанти завдали понад 2600 ударів по Донецькій області, пошкодивши 10 цивільних об'єктів. Атаковано Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Курахівку та Звірове.
росіяни обстріляли 6 населених пунктів Донецької області. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, включаючи 25 житлових будинків.
22-річний оператор БПЛА ЗСУ був завербований фсб і передавав ворогу локації свого підрозділу під час боїв за Часів Яр. СБУ викрила зрадника, запобігши ударам по позиціях українських військ.
Представник 24-ї ОМБр повідомив про критичну ситуацію в районі Часового Яру. Ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, руйнуючи місто КАБами та некерованими ракетами.
За добу російські війська вбили 4 цивільних у Донецькій області: двох у Часовому Яру, по одному в Званівці та Вишневому. Ще троє мирних жителів отримали поранення.
DeepState повідомляє про просування ворога біля Калинівки, Часового Яру та інших населених пунктів.