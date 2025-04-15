СБУ затримала оператора БПЛА, який наводив ворожу артилерію на свою бригаду під час боїв за Часів Яр

22-річний оператор БПЛА ЗСУ був завербований фсб і передавав ворогу локації свого підрозділу під час боїв за Часів Яр. СБУ викрила зрадника, запобігши ударам по позиціях українських військ.