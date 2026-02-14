Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру

$42.990.00
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 7116 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 10046 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 12347 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 14275 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 13185 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14148 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14286 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13763 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 26079 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 13583 перегляди
Переговори Україна-США-рф звузили коло питань на шляху врегулювання, але залишилися найскладніші - Рубіо14 лютого, 09:03 • 4644 перегляди
Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки - заплановано виступ та зустріч з Рубіо14 лютого, 09:25 • 4468 перегляди
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14 лютого, 10:59 • 7814 перегляди
Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловікVideo13:12 • 7374 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 71602 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 108719 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 66350 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 84170 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 124923 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Ільхам Алієв
Дональд Трамп
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 13617 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 14022 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 17389 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 40274 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 39361 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Серіали
Шахед-136

Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Сили оборони України виявили групу росіян, яка намагалась закріпитися в одному з районів міста Часів Яр. Українські військові не дали окупантам це зробити, заблокувавши їх у підвалі.

Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру

Сили оборони України виявили групу росіян, яка намагалась закріпитися в одному з районів міста Часів Яр Донецької області. Українські військові не дали російським окупантам це зробити, повідомляє УНН з посиланням на 24-у окрему механізовану бригаду імені короля Данила Сухопутних військ ЗСУ.

Деталі

Часів Яр. Погана видимість. Руїни і підвали. Росіяни діють малими групами - по дві-три особи. Намагаються просочитись між позиціями, закріпитися і підтягнути підкріплення

- йдеться в дописі.

Військові опублікували відео, як одна з ворожих груп була виявлена в підвалі зруйнованого будинку і заблокована українськими військовими.

Далі без варіантів. Полон або смерть

– йдеться в дописі.

Нагадаємо

З початку доби 14 лютого на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог обстріляв Сумську область з території росії, здійснив атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та інших напрямках.

Євген Устименко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Сумська область
Часів Яр