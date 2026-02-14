Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру
Київ • УНН
Сили оборони України виявили групу росіян, яка намагалась закріпитися в одному з районів міста Часів Яр Донецької області. Українські військові не дали російським окупантам це зробити, повідомляє УНН з посиланням на 24-у окрему механізовану бригаду імені короля Данила Сухопутних військ ЗСУ.
Деталі
Часів Яр. Погана видимість. Руїни і підвали. Росіяни діють малими групами - по дві-три особи. Намагаються просочитись між позиціями, закріпитися і підтягнути підкріплення
Військові опублікували відео, як одна з ворожих груп була виявлена в підвалі зруйнованого будинку і заблокована українськими військовими.
Далі без варіантів. Полон або смерть
Нагадаємо
З початку доби 14 лютого на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог обстріляв Сумську область з території росії, здійснив атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та інших напрямках.