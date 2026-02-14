На фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень - окупанти обстріляли Сумщину з території рф

З початку доби 14 лютого на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог завдав артилерійських обстрілів з російської території по районах населених пунктів Рогізне, Іскрисківщина, Волфине, Рижівка, Кучерівка, Шпиль, Кореньок, Будки, Кисла Дубина, Кружок Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 92 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки.

Загалом на даному напрямку відбулося три боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників в районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Краматорському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 42 атаки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів у районі Рибного та у бік Добропілля й Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка. Три боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів, Веселянка, Юліївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, вузла зв’язку та складу боєприпасів російської армії в окупованому Криму, Запорізькій та Донецькій областях.