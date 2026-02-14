$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 9406 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 9826 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 12012 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 12970 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13100 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25288 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42167 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 37177 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36418 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
На фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень - окупанти обстріляли Сумщину з території рф

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 66 перегляди

З початку доби 14 лютого на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог обстріляв Сумську область з території росії, здійснив атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та інших напрямках.

На фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень - окупанти обстріляли Сумщину з території рф

З початку доби 14 лютого на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог завдав артилерійських обстрілів з російської території по районах населених пунктів Рогізне, Іскрисківщина, Волфине, Рижівка, Кучерівка, Шпиль, Кореньок, Будки, Кисла Дубина, Кружок Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 92 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки.

Загалом на даному напрямку відбулося три боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників в районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Краматорському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 42 атаки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів у районі Рибного та у бік Добропілля й Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка. Три боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів, Веселянка, Юліївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, вузла зв’язку та складу боєприпасів російської армії в окупованому Криму, Запорізькій та Донецькій областях.

Євген Устименко

