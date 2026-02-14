$42.990.00
51.030.00
uk
09:35 • 696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 2274 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 6544 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 20848 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 38643 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34400 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34571 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61698 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85278 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 65864 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одеса зазнала нічної атаки БпЛА, пошкоджено житловий будинокPhoto14 лютого, 00:04 • 6612 перегляди
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акцентиVideo14 лютого, 00:46 • 5540 перегляди
Трамп відправив найбільший у світі авіаносець до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран - The Guardian14 лютого, 01:20 • 5094 перегляди
Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал14 лютого, 01:57 • 6010 перегляди
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський14 лютого, 03:08 • 4324 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61698 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85278 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 58616 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 77004 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 118216 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 758 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 10494 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 13986 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 36246 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 36053 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Дипломатка

Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, вузла зв’язку та складу боєприпасів противника. Ураження відбулися 12 та 13 лютого в окупованому Криму, Запорізькій та Донецькій областях.

Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, вузла зв’язку та складу боєприпасів противника, пише УНН.

Деталі

"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових об’єктах ворога", - ідеться у повідомленні.

Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника

- повідомили у Генштабі.

"Також 12 лютого, у районі н.п. Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10", - вказано у повідомленні.

Серед іншого, за повідомленням, "у районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області), тієї ж доби, уражено вузол зв’язку російських окупантів".

"Окрім того, вчора, 13 лютого, у районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога", - сказано у повідомленні.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження РЛС "Небо-У" у Криму та інших важливих об'єктів ворога13.02.26, 14:51 • 2968 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Крим