Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, вузла зв’язку та складу боєприпасів противника. Ураження відбулися 12 та 13 лютого в окупованому Криму, Запорізькій та Донецькій областях.
Деталі
"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових об’єктах ворога", - ідеться у повідомленні.
Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника
"Також 12 лютого, у районі н.п. Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10", - вказано у повідомленні.
Серед іншого, за повідомленням, "у районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області), тієї ж доби, уражено вузол зв’язку російських окупантів".
"Окрім того, вчора, 13 лютого, у районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога", - сказано у повідомленні.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
