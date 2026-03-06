Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах
Київ • УНН
Директор НАБУ Семен Кривонос може розчищати енергетичний ринок під пов'язаних з ним осіб. Його дружина раніше працювала в бізнес-структурах особи, обвинуваченої у незаконному заробітку в енергетиці.
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос може розчищати енергетичний ринок під повʼязаних з ним осіб. Його дружина раніше працювала у бізнес-структурах особи, яку обвинувачують у незаконному заробітку у сфері енергетики. Про це написав експрокурор САП Станіслав Броневицький, передає УНН.
Після призначення Кривоноса на посаду директора Бюро, детективи НАБУ почали активно розслідувати саме енергетичний сектор. Чи можемо ми сьогодні стверджувати, що відома схема "шлагбаум" у енергетиці знищена внаслідок цих розслідувань? Безумовно, ні. Лише усунуто деяких людей. Але сама схема ж продовжує існувати
За його словами, головне питання залишається відкритим: яка кінцева мета всієї цієї історії та хто отримає руками Кривоноса енергоринок під свій контроль?
Експрокурор САП нагадав, що дружина Семена Кривоноса – Галина Польшинська, була директором низки компаній Едуарда Самоткала. Останній вважається одним із лідерів криворізького кримінального угрупування, відомого як "двадцятівські", додав він.
Дружина нинішнього директора НАБУ працювала у бізнес-структурах людини, яка, за матеріалами розслідувань, заробляла на схемах у сфері енергетики. У свій час НАБУ розслідувало щонайменше два кримінальні провадження, у яких фігурантами виступали сам Самоткал та пов’язані з ним особи, а також колишній керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Віссаріон Кім та його син. Я був процесуальним керівником у цих провадженнях, в одному з них – старшим групи прокурорів
Йдеться про кримінальні провадження, прокоментував він, пов’язані із заволодінням державними коштами ДП "НАЕК "Енергоатом". У схемах використовувалися підприємства неофіційного об’єднання "DARA Group", яке перебувало під контролем Самоткала, наголосив експрокурор САП.
За даними слідства, загальний обсяг заволодіння державними коштами лише за цими двома схемами перевищував 40 млн грн