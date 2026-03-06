Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах

$43.810.09
13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Роберт Фіцо
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах

Київ • УНН

 Київ • УНН

Директор НАБУ Семен Кривонос може розчищати енергетичний ринок під пов'язаних з ним осіб. Його дружина раніше працювала в бізнес-структурах особи, обвинуваченої у незаконному заробітку в енергетиці.

Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос може розчищати енергетичний ринок під повʼязаних з ним осіб. Його дружина раніше працювала у бізнес-структурах особи, яку обвинувачують у незаконному заробітку у сфері енергетики. Про це написав експрокурор САП Станіслав Броневицький, передає УНН.

Після призначення Кривоноса на посаду директора Бюро, детективи НАБУ почали активно розслідувати саме енергетичний сектор. Чи можемо ми сьогодні стверджувати, що відома схема "шлагбаум" у енергетиці знищена внаслідок цих розслідувань? Безумовно, ні. Лише усунуто деяких людей. Але сама схема ж продовжує існувати 

– зазначив він.

За його словами, головне питання залишається відкритим: яка кінцева мета всієї цієї історії та хто отримає руками Кривоноса енергоринок під свій контроль?

Експрокурор САП нагадав, що дружина Семена Кривоноса – Галина Польшинська, була директором низки компаній Едуарда Самоткала. Останній вважається одним із лідерів криворізького кримінального угрупування, відомого як "двадцятівські", додав він.

Дружина нинішнього директора НАБУ працювала у бізнес-структурах людини, яка, за матеріалами розслідувань, заробляла на схемах у сфері енергетики. У свій час НАБУ розслідувало щонайменше два кримінальні провадження, у яких фігурантами виступали сам Самоткал та пов’язані з ним особи, а також колишній керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Віссаріон Кім та його син. Я був процесуальним керівником у цих провадженнях, в одному з них – старшим групи прокурорів 

– повідомив Броневицький.

Йдеться про кримінальні провадження, прокоментував він, пов’язані із заволодінням державними коштами ДП "НАЕК "Енергоатом". У схемах використовувалися підприємства неофіційного об’єднання "DARA Group", яке перебувало під контролем Самоткала, наголосив експрокурор САП.

За даними слідства, загальний обсяг заволодіння державними коштами лише за цими двома схемами перевищував 40 млн грн 

– підсумував Броневицький.

Лілія Подоляк

Політика
Енергоатом
Енергетика
Електроенергія
Національне антикорупційне бюро України