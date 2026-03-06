Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос може розчищати енергетичний ринок під повʼязаних з ним осіб. Його дружина раніше працювала у бізнес-структурах особи, яку обвинувачують у незаконному заробітку у сфері енергетики. Про це написав експрокурор САП Станіслав Броневицький, передає УНН.

Після призначення Кривоноса на посаду директора Бюро, детективи НАБУ почали активно розслідувати саме енергетичний сектор. Чи можемо ми сьогодні стверджувати, що відома схема "шлагбаум" у енергетиці знищена внаслідок цих розслідувань? Безумовно, ні. Лише усунуто деяких людей. Але сама схема ж продовжує існувати

За його словами, головне питання залишається відкритим: яка кінцева мета всієї цієї історії та хто отримає руками Кривоноса енергоринок під свій контроль?

Експрокурор САП нагадав, що дружина Семена Кривоноса – Галина Польшинська, була директором низки компаній Едуарда Самоткала. Останній вважається одним із лідерів криворізького кримінального угрупування, відомого як "двадцятівські", додав він.

Дружина нинішнього директора НАБУ працювала у бізнес-структурах людини, яка, за матеріалами розслідувань, заробляла на схемах у сфері енергетики. У свій час НАБУ розслідувало щонайменше два кримінальні провадження, у яких фігурантами виступали сам Самоткал та пов’язані з ним особи, а також колишній керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Віссаріон Кім та його син. Я був процесуальним керівником у цих провадженнях, в одному з них – старшим групи прокурорів