13:05 • 2522 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 7174 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 6006 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 12317 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 13443 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 15496 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 16640 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15255 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13741 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21009 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Директор НАБУ Семен Кривонос может расчищать энергетический рынок под связанных с ним лиц. Его жена ранее работала в бизнес-структурах лица, обвиняемого в незаконном заработке в энергетике.

Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос может расчищать энергетический рынок под связанных с ним лиц. Его жена ранее работала в бизнес-структурах лица, обвиняемого в незаконном заработке в сфере энергетики. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, передает УНН.

После назначения Кривоноса на должность директора Бюро детективы НАБУ начали активно расследовать именно энергетический сектор. Можем ли мы сегодня утверждать, что известная схема "шлагбаум" в энергетике уничтожена в результате этих расследований? Безусловно, нет. Только устранены некоторые люди. Но сама схема продолжает существовать 

– отметил он.

По его словам, главный вопрос остается открытым: какова конечная цель всей этой истории и кто получит руками Кривоноса энергорынок под свой контроль?

Экс-прокурор САП напомнил, что супруга Семена Кривоноса – Галина Польшинская была директором ряда компаний Эдуарда Самоткала. Последний считается одним из лидеров криворожской криминальной группировки, известной как "двадцатовские", добавил он.

Жена нынешнего директора НАБУ работала в бизнес-структурах человека, который, по материалам расследований, зарабатывал на схемах в сфере энергетики. Одно время НАБУ расследовало по меньшей мере два уголовных производства, в которых фигурантами выступали сам Самоткал и связанные с ним лица, а также бывший руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Виссарион Ким и его сын. Я был процессуальным руководителем в этих производствах, в одном из них – старшим группы прокуроров 

– сообщил Броневицкий.

Речь идет об уголовных производствах, прокомментировал он, связанных с завладением государственными средствами ГП "НАЭК "Энергоатом". В схемах использовались предприятия неофициального объединения "DARA Group", которое находилось под контролем Самоткала, подчеркнул экс-прокурор САП.

По данным следствия, общий объем завладения государственными средствами только по этим двум схемам превышал 40 млн грн 

– резюмировал Броневицкий.

Лилия Подоляк

Политика
Энергоатом
Энергетика
Электроэнергия
Национальное антикоррупционное бюро Украины