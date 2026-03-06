Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос может расчищать энергетический рынок под связанных с ним лиц. Его жена ранее работала в бизнес-структурах лица, обвиняемого в незаконном заработке в сфере энергетики. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, передает УНН.

После назначения Кривоноса на должность директора Бюро детективы НАБУ начали активно расследовать именно энергетический сектор. Можем ли мы сегодня утверждать, что известная схема "шлагбаум" в энергетике уничтожена в результате этих расследований? Безусловно, нет. Только устранены некоторые люди. Но сама схема продолжает существовать

По его словам, главный вопрос остается открытым: какова конечная цель всей этой истории и кто получит руками Кривоноса энергорынок под свой контроль?

Экс-прокурор САП напомнил, что супруга Семена Кривоноса – Галина Польшинская была директором ряда компаний Эдуарда Самоткала. Последний считается одним из лидеров криворожской криминальной группировки, известной как "двадцатовские", добавил он.

Жена нынешнего директора НАБУ работала в бизнес-структурах человека, который, по материалам расследований, зарабатывал на схемах в сфере энергетики. Одно время НАБУ расследовало по меньшей мере два уголовных производства, в которых фигурантами выступали сам Самоткал и связанные с ним лица, а также бывший руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Виссарион Ким и его сын. Я был процессуальным руководителем в этих производствах, в одном из них – старшим группы прокуроров