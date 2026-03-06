Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто

МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию, пишет УНН.

В связи с похищением семерых граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне своевольных действий венгерских властей