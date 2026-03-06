Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Киев • УНН
МИД Украины не рекомендует гражданам Украины поездки в Венгрию. Причина – похищение семерых украинцев и кража имущества госбанка в Будапеште.
МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию, пишет УНН.
В связи с похищением семерых граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне своевольных действий венгерских властей
"По возможности" в МИД также призвали "приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию".
"Также обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы своевольного похищения имущества на территории Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", - указали в МИД.
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".
Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.
