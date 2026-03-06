Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно підтвердив факт захоплення сімох співробітників державного Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Українські громадяни, які забезпечували регулярне перевезення готівки та банківських металів з Австрії, перебувають у невідомому стані, а зв’язок із ними повністю відсутній. Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Українське дипломатичне відомство розцінює затримання інкасаторів та банківських автомобілів не як правовий захід, а як злочинне захоплення заручників. Андрій Сибіга підкреслив, що такі дії угорської сторони є проявом грубої сили, яка притаманна кримінальним угрупованням, а не європейській державі. Україна вже надіслала офіційну ноту з вимогою негайного звільнення своїх громадян та повернення майна фінансової установи.

Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Якщо це та "сила", про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет – заявив Сибіга.

Міжнародний резонанс та звернення до Європейського Союзу

Через безпрецедентний характер інциденту Україна готує звернення до керівництва Європейського Союзу для надання правової оцінки діям угорської влади.

Офіційний Київ вимагає від Брюсселя чіткої кваліфікації подій у Будапешті як пограбування та захоплення заручників на державному рівні. Сибіга додав, що стан здоров’я викрадених співробітників банку викликає серйозне занепокоєння, оскільки Угорщина досі не надала жодних роз’яснень щодо причин їх затримання та умов утримання.

Ми також звернемося до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування – підсумував міністр.

